В Ленобласти поймали рецидивиста, обокравшего дом в садоводстве «Северная Верфь»

В Ленобласти поймали рецидивиста, обокравшего дом в садоводстве «Северная Верфь»

Полицейские задержали рецидивиста, подозреваемого во взломе дома в садоводстве «Северная Верфь» в Кировском районе Ленобласти

25 ноября, приблизительно в 20:00, на 42-м километре трассы "Кола" сотрудниками уголовного розыска Главка, совместно с инспекторами ГИБДД Кировского района Ленинградской области, был остановлен автомобиль "Ауди A8" под управлением 35-летнего ранее судимого гражданина.

Задержанного подозревают в краже: по предварительным данным, незадолго до задержания он разбил окно и проник в подсобку одного из домов, расположенного на Корабельной улице в садоводческом товариществе "Северная Верфь" массива Михайловский Кировского района. Оттуда он вынес имущество на общую сумму 415 000 рублей.

Следственным отделом полиции возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ, часть 3 (Кража). В отношении подозреваемого применена мера пресечения в виде задержания в соответствии со статьей 91 УПК РФ.

