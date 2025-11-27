ента новостей

Питерец.ру » Общество » Антон Немкин: «Блокировка WhatsApp — вопрос времени»

Опубликовал: Вадик Котов
Мониторинговый сервис «Сбой РФ» зафиксировал почти полторы тысяч жалоб на работу WhatsApp по всей стране.

Сегодня мониторинговый сервис «Сбой РФ» зафиксировал почти полторы тысяч жалоб на работу WhatsApp по всей стране. Сбои в работе мессенджера наблюдаются во многих регионах, и их количество продолжает расти.

По словам члена комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федерального координатора партийного проекта «Цифровая Россия» Антона Немкина, происходящее — закономерный результат позиции владельца сервиса - компании Meta, признанной экстремистской организацией в России. «WhatsApp принадлежит Meta — экстремистской организации, запрещённой в России. Она годами игнорирует требования российских регуляторов, отказалась работать по нашим законам, не пожелала локализовать данные граждан. Хотя времени у неё было более чем достаточно», — отметил депутат.

Особое беспокойство вызывает резкое ухудшение ситуации с кибербезопасностью: специалисты фиксируют рост числа атак в WhatsApp в 3,5 раза по сравнению с прошлым годом. «Тысячи взломанных аккаунтов. Кража данных. «Клоны» аккаунтов, через которые мошенники выманивают деньги у людей. И всё это — на фоне регулярных сбоев и дыр в безопасности, которые компания даже не пытается исправлять», — подчеркнул Немкин.

На фоне регулярных сбоев, отсутствия диалога с регуляторами и системных проблем с безопасностью, по мнению депутата, дальнейшая работа сервиса в стране становится всё более сомнительной.

«Давайте честно: когда сервис системно игнорирует наши правила, угрожает безопасности людей и продолжает работать на территории страны без малейшего уважения к её законам, то его блокировка - лишь вопрос времени», — заключил он.

