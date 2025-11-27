Антон Немкин: «Блокировка WhatsApp — вопрос времени»

Сегодня мониторинговый сервис «Сбой РФ» зафиксировал почти полторы тысяч жалоб на работу WhatsApp по всей стране. Сбои в работе мессенджера наблюдаются во многих регионах, и их количество продолжает расти.

По словам члена комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федерального координатора партийного проекта «Цифровая Россия» Антона Немкина, происходящее — закономерный результат позиции владельца сервиса - компании Meta, признанной экстремистской организацией в России. «WhatsApp принадлежит Meta — экстремистской организации, запрещённой в России. Она годами игнорирует требования российских регуляторов, отказалась работать по нашим законам, не пожелала локализовать данные граждан. Хотя времени у неё было более чем достаточно», — отметил депутат.

Особое беспокойство вызывает резкое ухудшение ситуации с кибербезопасностью: специалисты фиксируют рост числа атак в WhatsApp в 3,5 раза по сравнению с прошлым годом. «Тысячи взломанных аккаунтов. Кража данных. «Клоны» аккаунтов, через которые мошенники выманивают деньги у людей. И всё это — на фоне регулярных сбоев и дыр в безопасности, которые компания даже не пытается исправлять», — подчеркнул Немкин.

На фоне регулярных сбоев, отсутствия диалога с регуляторами и системных проблем с безопасностью, по мнению депутата, дальнейшая работа сервиса в стране становится всё более сомнительной.

«Давайте честно: когда сервис системно игнорирует наши правила, угрожает безопасности людей и продолжает работать на территории страны без малейшего уважения к её законам, то его блокировка - лишь вопрос времени», — заключил он.