Правительство завершило разработку второго пакета мер против мошенников

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Telegram
Правительство завершило подготовку второго комплексного пакета мер по борьбе с мошенничеством

Правительство завершило разработку второго масштабного пакета мер, призванных противостоять мошенническим действиям, о чём сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко в Совете Федерации. Данный документ, включающий около двух десятков инициатив, планируется внести на рассмотрение в Государственную Думу в ближайшие месяцы. Целью предлагаемых решений является повышение уровня защищённости граждан, обеспечение безопасности детей и создание передовой цифровой инфраструктуры.

Одним из ключевых нововведений станет запрет на совершение международных звонков без предварительного согласия абонента, а также обязательное обозначение таких вызовов специальной маркировкой. По мнению экспертов, это значительно усложнит деятельность телефонных мошенников, основная активность которых связана с иностранными номерами.

В рамках пакета мер также предусмотрен механизм использования детских SIM-карт с функцией родительского контроля, позволяющий оперативно определять местоположение ребёнка в экстренных ситуациях. По словам депутата Антона Немкина, эта функция поможет сократить время реагирования в критических ситуациях.

Кроме того, правительство разрабатывает биометрическую систему для прохода в школы, которая уже проходит тестирование в регионах. Эта технология позволит исключить передачу пропусков третьим лицам и повысит уверенность родителей в безопасности детей. Также, ведется разработка биометрической системы, подтверждающей возраст покупателя в интернете для предотвращения приобретения подростками запрещенных товаров.

В заключение, государство работает над созданием цифровой экосистемы, где технологии используются для защиты граждан от мошенничества, обеспечения безопасности детей и контроля над оборотом товаров с возрастными ограничениями.

