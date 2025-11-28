Два человека погибли в ДТП с грузовиками и маршруткой на Московском шоссе

Смертельная авария произошла 28 ноября 2025 года около 20:50 на Московском шоссе, расположенном в Пушкинском районе Петербурга.

Согласно предварительным данным, водитель грузовика "Вольво", 1966 года рождения, двигаясь по направлению из области в город по Московскому шоссе, допустил столкновение с двумя транспортными средствами: автобусом "ПАЗ" и грузовиком "Камаз", которые находились на выделенной полосе. В момент столкновения рядом с транспортными средствами находились водители, занимавшиеся заменой колёс.

В результате дорожно-транспортного происшествия водители "ПАЗа" и "Камаза" получили травмы, несовместимые с жизнью, и скончались на месте.

В настоящее время ведётся установление всех обстоятельств и причин, приведших к трагическому инциденту.