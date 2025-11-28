Два человека погибли в ДТП с грузовиками и маршруткой на Московском шоссе

ента новостей

22:31
СКА проиграл «Ак Барсу» со счётом 2:5
16:55
Беглов посетил Трамвайный парк №7 после реконструкции депо
15:13
В Петербурге задержали покушавшегося на жизнь и картины художника Нельсона
14:53
В Петербурге задержан распыливший перцовый газ в сторону женщины и ее детей на Коломяжском проспекте
14:29
В Петербурге провели рабочее совещание по ограничению пропускной способности на Ладожском мосту в 2026-2027 годах
14:25
В молодежном центре «Тепло» откроется выставка луганского художника
13:26
В Петербурге поймали 19-летнюю «помощницу» мошенников, обманувших пенсионерку с Аллеи Поликарпова
13:23
В Невском районе задержали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Грибакиных
13:20
В центре Петербурга у водителя «Мерседеса» нашли в салоне наркотики
19:54
Гонконг пережил самый смертоносный пожар за десятилетия.
19:44
Фестиваль «Мир без наркотиков. Мы выбираем жизнь!» – 2025
19:33
В Петербурге появится площадь Зенита
19:21
В Петербурге состоялось заседание Координационного совета по делам инвалидов
19:17
В петербургском метро открылась выставка «Артек: 100 лет счастливого детства»
19:14
Выставка «Дорогами войны и мира Евгения Халдея»
19:12
В Ленобласти подвели итоги конкурса «Лучший оздоровительный лагерь»
19:09
В Ленобласти торжественно открыли новый мемориальный комплекс
12:25
В Янино задержали мужчину устроившего поножовщину на складе
12:14
На улице Тельмана инвалид без прав на "Мазде" сбил пожилую женщину
11:58
В Ленобласти поймали рецидивиста, обокравшего дом в садоводстве «Северная Верфь»
11:53
Фестиваль «ПоЧитатели истории»
11:50
Антон Немкин: «Блокировка WhatsApp — вопрос времени»
23:06
СКА победил «Северсталь» со счётом 6:4
19:53
Правительство завершило разработку второго пакета мер против мошенников
19:47
Концерт Штраус – гала в Эрмитаже
11:13
В Ленобласти у многодетных семей появится новая мера поддержки
10:59
В Петербурге задержали подозреваемого в обмане пенсионера на 29,5 млн рублей
10:53
В Госдуме напомнили о рисках скачивания программ из непроверенных источников
10:45
В Ленобласти пьяного водителя на минивэне задерживали со стрельбой и погоней
19:59
Выставка Олега Николаенко «Ничего лишнего»
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » Два человека погибли в ДТП с грузовиками и маршруткой на Московском шоссе

Два человека погибли в ДТП с грузовиками и маршруткой на Московском шоссе

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
ГУ МВД
Полицейские проводят проверку по факту дорожно-транспортного происшествия с двумя погибшими на Московском шоссе

Смертельная авария произошла 28 ноября 2025 года около 20:50 на Московском шоссе, расположенном в Пушкинском районе Петербурга.

Согласно предварительным данным, водитель грузовика "Вольво", 1966 года рождения, двигаясь по направлению из области в город по Московскому шоссе, допустил столкновение с двумя транспортными средствами: автобусом "ПАЗ" и грузовиком "Камаз", которые находились на выделенной полосе. В момент столкновения рядом с транспортными средствами находились водители, занимавшиеся заменой колёс.

В результате дорожно-транспортного происшествия водители "ПАЗа" и "Камаза" получили травмы, несовместимые с жизнью, и скончались на месте.

В настоящее время ведётся установление всех обстоятельств и причин, приведших к трагическому инциденту.

Все по теме: Пушкинский район, ДТП
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

17-06-2025, 15:14
В Ленобласти произошло смертельное ДТП с грузовиками
18-06-2025, 16:45
На пересечении шоссе Революции и улицы Маршала Тухачевского в ДТП погиб водитель «Рено»
8-06-2025, 16:47
На трассе «Кола» в ДТП с бензовозом погиб водитель «Лады»
11-09-2025, 19:45
В Ленобласти два человека погибли в лобовом ДТП с грузовиком
26-06-2020, 13:17
ДТП с маршруткой на Московском шоссе
14-07-2025, 17:51
На Московском проспекте байкер погиб после столкновения с электросамокатом

Происшествия на дорогах

Сегодня, 23:58
Два человека погибли в ДТП с грузовиками и маршруткой на Московском шоссе
Вчера, 12:14
На улице Тельмана инвалид без прав на "Мазде" сбил пожилую женщину
25-11-2025, 11:39
В Гатчине водитель иномарки пострадал после столкновения с экскаватором
24-11-2025, 16:49
В Колпино при столкновении легковушки и "скорой" пострадали два человека
Наверх