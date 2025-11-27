На улице Тельмана инвалид без прав на "Мазде" сбил пожилую женщину

Во дворе дома номер 50 по улице Тельмана 26 ноября пожилой водитель "Мазды" сбил 70-летнюю женщину. Инцидент произошел, когда автомобиль двигался в том же направлении, что и пешеход.

В результате дорожного происшествия пострадавшая получила тяжелые повреждения и была экстренно доставлена в больницу в критическом состоянии.

При проверке документов выяснилось, что у 75-летнего мужчины истек срок действия водительских прав. Кроме того, за текущий год он уже десять раз привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения, причем в девяти случаях – за превышение скоростного режима.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства инцидента. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.