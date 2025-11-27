ента новостей

12:25
В Янино задержали мужчину устроившего поножовщину на складе
12:14
На улице Тельмана инвалид без прав на "Мазде" сбил пожилую женщину
11:58
В Ленобласти поймали рецидивиста, обокравшего дом в садоводстве «Северная Верфь»
11:53
Фестиваль «ПоЧитатели истории»
11:50
Антон Немкин: «Блокировка WhatsApp — вопрос времени»
23:06
СКА победил «Северсталь» со счётом 6:4
19:53
Правительство завершило разработку второго пакета мер против мошенников
19:47
Концерт Штраус – гала в Эрмитаже
11:13
В Ленобласти у многодетных семей появится новая мера поддержки
10:59
В Петербурге задержали подозреваемого в обмане пенсионера на 29,5 млн рублей
10:53
В Госдуме напомнили о рисках скачивания программ из непроверенных источников
10:45
В Ленобласти пьяного водителя на минивэне задерживали со стрельбой и погоней
19:59
Выставка Олега Николаенко «Ничего лишнего»
19:55
Выставка Игоря Васильева «Мультсимволизм»
19:51
Художник Александр Дуал представил новую картину, обыграв легендарный советский бренд
19:47
В Госдуме оценили риски новой кампании заражений через WhatsApp
19:45
Спортсмены из Герценовского университета стали чемпионами региональных соревнованиях по баскетболу
19:41
Петербург сэкономил 3,5 миллиарда на госзакупках
19:36
Губернатор Петербурга и Президент Кубы обсудили вопросы сотрудничества
11:42
В Ленобласти на мосту через реку Тигода перекроют одну полосу в направлении Москвы
11:39
В Гатчине водитель иномарки пострадал после столкновения с экскаватором
11:34
В Петербурге задержали курьера мошенников, обманувших пенсионера с проспекта Ветеранов
11:32
В Невском районе задержали похитителя велосипедов
11:30
На Богатырском проспекте пьяные подростки устроили дебош в автобусе
22:27
СКА в Москве обыграл ЦСКА со счётом 4:1
16:49
В Колпино при столкновении легковушки и "скорой" пострадали два человека
15:28
Концерт «В вихре новогоднего вальса»
15:15
Петербург посетила делегация провинции Тханьхоа
13:22
В Ленобласти руководство МФЦ проведет прямую линию для жителей региона
13:00
В Ленобласти водителя «Нивы» без прав задерживали со стрельбой и погоней
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » На улице Тельмана инвалид без прав на "Мазде" сбил пожилую женщину

На улице Тельмана инвалид без прав на "Мазде" сбил пожилую женщину

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские проводят проверку по факту наезда на пешехода во дворе на улице Тельмана

Во дворе дома номер 50 по улице Тельмана 26 ноября пожилой водитель "Мазды" сбил 70-летнюю женщину. Инцидент произошел, когда автомобиль двигался в том же направлении, что и пешеход.

В результате дорожного происшествия пострадавшая получила тяжелые повреждения и была экстренно доставлена в больницу в критическом состоянии.

При проверке документов выяснилось, что у 75-летнего мужчины истек срок действия водительских прав. Кроме того, за текущий год он уже десять раз привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения, причем в девяти случаях – за превышение скоростного режима.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства инцидента. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Все по теме: Невский район, ДТП, пострадавший пешеход
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

18-11-2025, 11:21
В Приозерске 19-летний юноша на иномарке сбил 17-летнюю девушку
1-06-2023, 10:22
В Ленобласти подросток на родительской "Мазде" насмерть сбил велосипедистку
27-10-2025, 13:37
В Петербурге грузовик сбил 3-летнего ребенка на «беговеле»
7-09-2020, 10:36
В Купчино иномарка сбила пенсионерку
7-03-2018, 12:27
В Кировском районе пьяный водитель насмерть сбил женщину
1-01-2023, 17:42
В Кировске каршеринговый автомобиль сбил женщину с двумя малолетнимми детьми

Происшествия на дорогах

Сегодня, 12:14
На улице Тельмана инвалид без прав на "Мазде" сбил пожилую женщину
25-11-2025, 11:39
В Гатчине водитель иномарки пострадал после столкновения с экскаватором
24-11-2025, 16:49
В Колпино при столкновении легковушки и "скорой" пострадали два человека
23-11-2025, 15:04
В Петербурге ищут водителя сбившего 12-летнюю девочку на Товарищеском проспекте
Наверх