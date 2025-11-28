СКА проиграл «Ак Барсу» со счётом 2:5

В рамках регулярного первенства КХЛ казанский «Ак Барс» одержал уверенную победу над питерским СКА со счётом 5:2. Матч, проходивший на «Татнефть-Арене», завершился триумфом хозяев льда.

Уже в дебюте встречи, на 4-й минуте, Дмитрий Яшкин вывел «Ак Барс» вперёд. Во втором периоде Брендан Лайпсик, игрок СКА, сравнял счёт на 23-й минуте, однако Илья Сафонов на 25-й минуте вновь вернул лидерство казанцам. Под занавес второго периода, на 38-й минуте, Артём Галимов упрочил преимущество «Ак Барса», сделав счёт 3:1.

В начале заключительного периода, на 42-й минуте, Илья Карпухин забросил четвёртую шайбу в ворота команды из Санкт-Петербурга. На 50-й минуте Никита Дыняк довёл счёт до разгромного. Брендан Лайпсик, оформив дубль вскоре после четвёртой шайбы, сократил отставание, но это не спасло СКА от поражения. Итоговый счёт матча – 5:2 в пользу «Ак Барса».