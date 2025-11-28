ента новостей

СКА проиграл «Ак Барсу» со счётом 2:5
Беглов посетил Трамвайный парк №7 после реконструкции депо
В Петербурге задержали покушавшегося на жизнь и картины художника Нельсона
В Петербурге задержан распыливший перцовый газ в сторону женщины и ее детей на Коломяжском проспекте
В Петербурге провели рабочее совещание по ограничению пропускной способности на Ладожском мосту в 2026-2027 годах
В молодежном центре «Тепло» откроется выставка луганского художника
В Петербурге поймали 19-летнюю «помощницу» мошенников, обманувших пенсионерку с Аллеи Поликарпова
В Невском районе задержали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Грибакиных
В центре Петербурга у водителя «Мерседеса» нашли в салоне наркотики
Гонконг пережил самый смертоносный пожар за десятилетия.
Фестиваль «Мир без наркотиков. Мы выбираем жизнь!» – 2025
В Петербурге появится площадь Зенита
В Петербурге состоялось заседание Координационного совета по делам инвалидов
В петербургском метро открылась выставка «Артек: 100 лет счастливого детства»
Выставка «Дорогами войны и мира Евгения Халдея»
В Ленобласти подвели итоги конкурса «Лучший оздоровительный лагерь»
В Ленобласти торжественно открыли новый мемориальный комплекс
В Янино задержали мужчину устроившего поножовщину на складе
На улице Тельмана инвалид без прав на "Мазде" сбил пожилую женщину
В Ленобласти поймали рецидивиста, обокравшего дом в садоводстве «Северная Верфь»
Фестиваль «ПоЧитатели истории»
Антон Немкин: «Блокировка WhatsApp — вопрос времени»
СКА победил «Северсталь» со счётом 6:4
Правительство завершило разработку второго пакета мер против мошенников
Концерт Штраус – гала в Эрмитаже
В Ленобласти у многодетных семей появится новая мера поддержки
В Петербурге задержали подозреваемого в обмане пенсионера на 29,5 млн рублей
В Госдуме напомнили о рисках скачивания программ из непроверенных источников
В Ленобласти пьяного водителя на минивэне задерживали со стрельбой и погоней
Выставка Олега Николаенко «Ничего лишнего»
СКА проиграл «Ак Барсу» со счётом 2:5

Опубликовал: Вадик Котов
КХЛ
Хоккеисты СКА не смогли продлить победную серию, проиграв «Ак Барсу» со счётом 2:5

В рамках регулярного первенства КХЛ казанский «Ак Барс» одержал уверенную победу над питерским СКА со счётом 5:2. Матч, проходивший на «Татнефть-Арене», завершился триумфом хозяев льда.

Уже в дебюте встречи, на 4-й минуте, Дмитрий Яшкин вывел «Ак Барс» вперёд. Во втором периоде Брендан Лайпсик, игрок СКА, сравнял счёт на 23-й минуте, однако Илья Сафонов на 25-й минуте вновь вернул лидерство казанцам. Под занавес второго периода, на 38-й минуте, Артём Галимов упрочил преимущество «Ак Барса», сделав счёт 3:1.

В начале заключительного периода, на 42-й минуте, Илья Карпухин забросил четвёртую шайбу в ворота команды из Санкт-Петербурга. На 50-й минуте Никита Дыняк довёл счёт до разгромного. Брендан Лайпсик, оформив дубль вскоре после четвёртой шайбы, сократил отставание, но это не спасло СКА от поражения. Итоговый счёт матча – 5:2 в пользу «Ак Барса».

