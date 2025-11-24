В Колпино при столкновении легковушки и "скорой" пострадали два человека

24 ноября, около 15:30 на пересечении улицы Веры Слуцкой с проспектом Ленина, расположенном в городе Колпино, зафиксировано дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и специализированного транспортного средства скорой медицинской помощи.

В результате указанного инцидента два сотрудника выездной бригады скорой помощи получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.

В настоящее время компетентными органами проводится всесторонняя проверка по установлению обстоятельств и причин возникновения данного дорожно-транспортного происшествия.