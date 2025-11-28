В Петербурге задержали покушавшегося на жизнь и картины художника Нельсона

Поздним вечером 26 ноября в отдел полиции Петроградского района Петербурга поступил вызов о пожаре в художественной мастерской, расположенной во дворе дома номер 8 на улице Полозова.

Оперативно прибывшие на место происшествия сотрудники полиции выяснили, что примерно в 23:45 было совершено преднамеренное поджигание деревянной пристройки, являющейся входом в мастерскую 66-летнего живописца. Художник, находившийся внутри, самостоятельно справился с огнем.

В настоящее время оценивается нанесенный материальный ущерб. Полицией было инициировано расследование по статье 167, части 2 УК РФ (преднамеренное уничтожение или повреждение имущества).

Сотрудниками уголовного розыска 27 ноября был установлен и задержан 31-летний житель Адмиралтейского района, подозреваемый в совершении данного преступления. Установлено, что мотивом поджога было желание отомстить знакомому художнику, уничтожив результаты его творчества.

Следственными органами ГСУ СК России возбуждено уголовное дело по статьям 30 часть 3 и 105 часть 2 УК РФ (покушение на убийство). Подозреваемый задержан в соответствии со статьей 91 УПК РФ.