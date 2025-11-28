ента новостей

15:13
В Петербурге задержали покушавшегося на жизнь и картины художника Нельсона
14:53
В Петербурге задержан распыливший перцовый газ в сторону женщины и ее детей на Коломяжском проспекте
14:29
В Петербурге провели рабочее совещание по ограничению пропускной способности на Ладожском мосту в 2026-2027 годах
14:25
В молодежном центре «Тепло» откроется выставка луганского художника
13:26
В Петербурге поймали 19-летнюю «помощницу» мошенников, обманувших пенсионерку с Аллеи Поликарпова
13:23
В Невском районе задержали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Грибакиных
13:20
В центре Петербурга у водителя «Мерседеса» нашли в салоне наркотики
19:54
Гонконг пережил самый смертоносный пожар за десятилетия.
19:44
Фестиваль «Мир без наркотиков. Мы выбираем жизнь!» – 2025
19:33
В Петербурге появится площадь Зенита
19:21
В Петербурге состоялось заседание Координационного совета по делам инвалидов
19:17
В петербургском метро открылась выставка «Артек: 100 лет счастливого детства»
19:14
Выставка «Дорогами войны и мира Евгения Халдея»
19:12
В Ленобласти подвели итоги конкурса «Лучший оздоровительный лагерь»
19:09
В Ленобласти торжественно открыли новый мемориальный комплекс
12:25
В Янино задержали мужчину устроившего поножовщину на складе
12:14
На улице Тельмана инвалид без прав на "Мазде" сбил пожилую женщину
11:58
В Ленобласти поймали рецидивиста, обокравшего дом в садоводстве «Северная Верфь»
11:53
Фестиваль «ПоЧитатели истории»
11:50
Антон Немкин: «Блокировка WhatsApp — вопрос времени»
23:06
СКА победил «Северсталь» со счётом 6:4
19:53
Правительство завершило разработку второго пакета мер против мошенников
19:47
Концерт Штраус – гала в Эрмитаже
11:13
В Ленобласти у многодетных семей появится новая мера поддержки
10:59
В Петербурге задержали подозреваемого в обмане пенсионера на 29,5 млн рублей
10:53
В Госдуме напомнили о рисках скачивания программ из непроверенных источников
10:45
В Ленобласти пьяного водителя на минивэне задерживали со стрельбой и погоней
19:59
Выставка Олега Николаенко «Ничего лишнего»
19:55
Выставка Игоря Васильева «Мультсимволизм»
19:51
Художник Александр Дуал представил новую картину, обыграв легендарный советский бренд
В Петербурге задержали покушавшегося на жизнь и картины художника Нельсона

В Петербурге задержали покушавшегося на жизнь и картины художника Нельсона

Полицейские задержали покушавшегося на жизнь и картины художника с улицы Полозова

Поздним вечером 26 ноября в отдел полиции Петроградского района Петербурга поступил вызов о пожаре в художественной мастерской, расположенной во дворе дома номер 8 на улице Полозова.

Оперативно прибывшие на место происшествия сотрудники полиции выяснили, что примерно в 23:45 было совершено преднамеренное поджигание деревянной пристройки, являющейся входом в мастерскую 66-летнего живописца. Художник, находившийся внутри, самостоятельно справился с огнем.

В настоящее время оценивается нанесенный материальный ущерб. Полицией было инициировано расследование по статье 167, части 2 УК РФ (преднамеренное уничтожение или повреждение имущества).

Сотрудниками уголовного розыска 27 ноября был установлен и задержан 31-летний житель Адмиралтейского района, подозреваемый в совершении данного преступления. Установлено, что мотивом поджога было желание отомстить знакомому художнику, уничтожив результаты его творчества.

Следственными органами ГСУ СК России возбуждено уголовное дело по статьям 30 часть 3 и 105 часть 2 УК РФ (покушение на убийство). Подозреваемый задержан в соответствии со статьей 91 УПК РФ.

