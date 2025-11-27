ента новостей

В Ленобласти подвели итоги конкурса «Лучший оздоровительный лагерь»

В Ленобласти подвели итоги конкурса «Лучший оздоровительный лагерь»

Опубликовал: Вадик Котов
Администрация Ленобласти
В Ленинградской области выбрали лучшие оздоровительные лагеря

В рамках регионального конкурса, который был организован для оценки качества детского отдыха, жюри тщательно анализировало различные аспекты, касающиеся представленных программ. Члены жюри обращали внимание на разнообразие предлагаемых мероприятий, состояние материально-технической базы, а также уровень квалификации педагогического состава, работающего в учреждениях. В результате этого кропотливого процесса были определены победители в номинации «Лучший оздоровительный лагерь». В этой категории отличились два учреждения: лагерь с дневным пребыванием «Калейдоскоп», который функционирует при Кингисеппской школе номер 5, и детский оздоровительно-образовательный центр «Огонёк».

Эти достижения не стали случайностью. Как отметила Вероника Реброва, председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области, подводя итоги областных конкурсов в сфере детского отдыха, можно с уверенностью сказать, что уровень профессионализма команд, работающих в этих учреждениях, является крайне высоким. Это говорит о том, что работа педагогов, вожатых и организаторов направлена на создание безопасной и комфортной среды для отдыха детей. Они ежедневно трудятся над тем, чтобы каждая смена и каждая программа были не только интересными, но и полезными для ребят.

Такой подход к организации детского отдыха является важным аспектом, поскольку он влияет на общее развитие и здоровье детей. Вожатые и педагоги вкладывают в свои программы не только знания, но и душу, что позволяет создавать уникальные условия для отдыха и обучения. Эти результаты конкурса являются ярким свидетельством того, как важно поддерживать и развивать детские оздоровительные учреждения, которые играют ключевую роль в жизни подрастающего поколения.

