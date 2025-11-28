В центре Петербурга у водителя «Мерседеса» нашли в салоне наркотики

26 ноября, около 03 часов 20 минут, сотрудники полиции остановили автомобиль Mercedes-Benz возле одного из домов на Гончарной улице. За рулем находился 22-летний гражданин Центральной Азии. В ходе осмотра салона был обнаружен пакет, содержащий 19 свертков.

В 14 изъятых пакетиков находилось вещество зеленого цвета, предположительно растительного происхождения, а в пяти других – белый порошок.

Все изъятые материалы были конфискованы и направлены на экспертизу. Анализ двух пакетиков показал наличие мефедрона, общая масса которого составила 1,84 грамма.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (попытка незаконного распространения наркотических веществ). В соответствии со ст. 91 УПК РФ подозреваемый задержан.