Фестиваль «ПоЧитатели истории»

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
myhistorypark.ru
Настоящие Герои нашего времени поговорят с молодёжью о главном в Историческом парке «Россия – Моя история»

9 декабря 2025 года в Санкт-Петербурге, в стенах Музейно-выставочного центра «Россия – Моя история», пройдет ежегодный фестиваль под названием «ПоЧитатели истории». Это масштабное культурно-просветительское событие в этом году будет приурочено к значимой дате – Дню Героев Отечества, и его основная тематика будет сосредоточена на концепции «Портрет героя». Фестиваль направлен на то, чтобы продемонстрировать героизм в его самых различных и современных проявлениях, включая профессиональные достижения, смелые поступки, активную общественную деятельность, творческое самовыражение и важные личные выборы.

Основная аудитория этого проекта – молодежь и семьи, и его цель заключается в формировании у участников таких важных духовно-нравственных ценностей, как чувство ответственности, патриотизм и активная гражданская позиция. В течение всего дня фестиваля гости смогут встретиться с вдохновляющими личностями, которые являются настоящими героями нашего времени. Это будут врачи, деятели культуры, спортсмены, а также герои Российской Федерации и многие другие интересные люди, готовые поделиться своим опытом.

Посетители фестиваля получат уникальную возможность задать вопросы спикерам, узнать о том, что их мотивирует в профессиональной и личной жизни, а также услышать их необычные и вдохновляющие истории. Одним из самых значимых моментов программы станет тематический блок, посвященный героям специальной военной операции, который пройдет в формате открытой публичной беседы. В этом блоке представители различных сфер – от общественной и творческой до литературной и информационно-просветительской – объединятся, чтобы продемонстрировать многогранность подвига и рассказать о героях СВО через призму их личного опыта и переживаний.

Среди спикеров, которые примут участие в фестивале, можно выделить таких известных личностей, как Артур Закиров, директор Фонда помощи ветеранам и участникам боевых действий «Время выбрало нас», а также Юлия Толстоусова, герой СВО, архитектор и художница. В числе участников также будут известный переводчик, публицист и медиапродюсер Дмитрий Пучков, более известный под псевдонимом Гоблин, популярный актер театра и кино Сергей Мурзин, Народный артист России Давид Голощекин, а также журналист и телеведущая Ника Стрижак. Кроме того, в мероприятии примут участие представители медицины, спорта и журналистики, а также те, кто занимается работой с животными.

Формат фестиваля позволит показать подвиг героев СВО не только через сухие факты и исторические события, но и через личные истории, творчество и общественную деятельность этих людей. Беседа станет пространством для открытого общения на темы исторической памяти, долга перед Родиной и гражданской ответственности каждого из нас. Участие в этом значимом событии требует предварительной регистрации, что подчеркивает его важность и актуальность.

