23:06
СКА победил «Северсталь» со счётом 6:4
19:53
Правительство завершило разработку второго пакета мер против мошенников
19:47
Концерт Штраус – гала в Эрмитаже
11:13
В Ленобласти у многодетных семей появится новая мера поддержки
10:59
В Петербурге задержали подозреваемого в обмане пенсионера на 29,5 млн рублей
10:53
В Госдуме напомнили о рисках скачивания программ из непроверенных источников
10:45
В Ленобласти пьяного водителя на минивэне задерживали со стрельбой и погоней
19:59
Выставка Олега Николаенко «Ничего лишнего»
19:55
Выставка Игоря Васильева «Мультсимволизм»
19:51
Художник Александр Дуал представил новую картину, обыграв легендарный советский бренд
19:47
В Госдуме оценили риски новой кампании заражений через WhatsApp
19:45
Спортсмены из Герценовского университета стали чемпионами региональных соревнованиях по баскетболу
19:41
Петербург сэкономил 3,5 миллиарда на госзакупках
19:36
Губернатор Петербурга и Президент Кубы обсудили вопросы сотрудничества
11:42
В Ленобласти на мосту через реку Тигода перекроют одну полосу в направлении Москвы
11:39
В Гатчине водитель иномарки пострадал после столкновения с экскаватором
11:34
В Петербурге задержали курьера мошенников, обманувших пенсионера с проспекта Ветеранов
11:32
В Невском районе задержали похитителя велосипедов
11:30
На Богатырском проспекте пьяные подростки устроили дебош в автобусе
22:27
СКА в Москве обыграл ЦСКА со счётом 4:1
16:49
В Колпино при столкновении легковушки и "скорой" пострадали два человека
15:28
Концерт «В вихре новогоднего вальса»
15:15
Петербург посетила делегация провинции Тханьхоа
13:22
В Ленобласти руководство МФЦ проведет прямую линию для жителей региона
13:00
В Ленобласти водителя «Нивы» без прав задерживали со стрельбой и погоней
12:55
В Пикалево задержали двое монтеров-железнодорожников за убийство мужчины
12:50
В Петербурге поймали «дропа» мошенников, обманувших пенсионерку с проспекта Луначарского
12:46
Петербург предоставит субсидии исследователям в области сельского хозяйства
12:42
В Петербурге задержали «дропа» из Всеволожска, за обман пенсионерки с проспекта Просвещения
12:39
Ленобласть и Казахстан укрепляют образовательное сотрудничество
Питерец.ру » Спорт » СКА победил «Северсталь» со счётом 6:4

Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
КХЛ
Хоккейный клуб СКА вырвал победу у череповецкой «Северстали» со счётом 6:4

В напряжённой игре 26 ноября хоккейный клуб СКА вырвал победу у череповецкой «Северстали» со счётом 6:4, продемонстрировав волевой характер и продлив победную серию до трёх матчей. Решающие шайбы были заброшены на последних минутах встречи. Подопечные Игоря Ларионова сумели переломить ход игры, несмотря на несколько смен лидера.

Матч начался с быстрого гола «Северстали», однако СКА вскоре восстановил равновесие и захватил инициативу. Игроки «Северсталь» дважды сравнивали счёт, но в концовке СКА оказался сильнее. Брендан Лайпсик, оформивший дубль, вывел СКА вперёд на 59-й минуте, а Валентин Зыков закрепил преимущество, также отметившись дублем. В составе «Северстали» отличились Грудинин, Скоренов, Иванцов и Калдис, но этого не хватило для победы.

Благодаря этой победе СКА поднялся на 8-ю строчку в Западной конференции, набрав 32 очка. «Северсталь», потерпев поражение, прервали серию побед, но сохранили второе место в конференции с 42 очками.

хоккей, СКА
