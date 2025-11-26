СКА победил «Северсталь» со счётом 6:4

В напряжённой игре 26 ноября хоккейный клуб СКА вырвал победу у череповецкой «Северстали» со счётом 6:4, продемонстрировав волевой характер и продлив победную серию до трёх матчей. Решающие шайбы были заброшены на последних минутах встречи. Подопечные Игоря Ларионова сумели переломить ход игры, несмотря на несколько смен лидера.

Матч начался с быстрого гола «Северстали», однако СКА вскоре восстановил равновесие и захватил инициативу. Игроки «Северсталь» дважды сравнивали счёт, но в концовке СКА оказался сильнее. Брендан Лайпсик, оформивший дубль, вывел СКА вперёд на 59-й минуте, а Валентин Зыков закрепил преимущество, также отметившись дублем. В составе «Северстали» отличились Грудинин, Скоренов, Иванцов и Калдис, но этого не хватило для победы.

Благодаря этой победе СКА поднялся на 8-ю строчку в Западной конференции, набрав 32 очка. «Северсталь», потерпев поражение, прервали серию побед, но сохранили второе место в конференции с 42 очками.