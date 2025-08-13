Петербургская шахматистка Алёна Гармаш единолично лидирует на турнире в Уфе, набрав 6 очков за 7 туров

Семь туров сыграно на уфимском этапе Кубка России по шахматам: есть единоличный лидер турнира – Алёна Гармаш из Санкт-Петербурга. Гармаш, одержавшая пять побед (в том числе над москвичками Дарьей Чарочкиной и Дарьей Войт), на пол-очка опережает ещё трёх участниц турнира – Анну Журову из Воронежской области, Маргариту Потапову из Краснодарского края и нижегородку Екатерину Гольцеву.

«Питерец.ру» обратил внимание, что выбыла из турнира после 4-го тура петербурженка Мария Якимова, ранее представлявшая Татарстан. Восьмая по рейтингу ФИДЕ среди всех участниц уфимского турнира Якимова начала с двух побед, но в 3-м и 4-м турах проиграла – сначала Потаповой, а затем и Полине Смирновой из ЯНАО.

Победительница «Moscow Open» Татьяна Гетьман в 5-м туре получила «пробоину» от Журовой и сейчас занимает 8-е место, набрав 4,5 очка. То же Журовой проиграла ещё одна петербурженка – Ульяна Дудкина, которая пока располагается в турнирной таблице выше Гетьман. Победив Чарочкину в 6-м туре и сыграв вничью с Потаповой в 7-м, Дудкина набрала 5 очков и делит с экс-чемпионкой России Натальей Погониной 5–6 места.

Не слишком удачно складывается турнир для занимающей 14-е место Чарочкиной (4 очка), а Ольга Матвеева – на 15-м.