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Питерец.ру » Спорт » В 8-м туре шахматного турнира «Саткинская осень» Овод проиграла ставшей единоличным лидером Потаповой, а Гетьман и Гармаш поделили очко

В 8-м туре шахматного турнира «Саткинская осень» Овод проиграла ставшей единоличным лидером Потаповой, а Гетьман и Гармаш поделили очко

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
www.chess22.ru
Алтайская шахматистка Виктория Лоскутова (на фото) после этого тура делит 3–8 места.

Близится к развязке женский турнир в Сатке Челябинской области, в котором участвуют четыре петербургские шахматистки – Евгения Овод, Татьяна Гетьман, Алёна Гармаш и Даяна Насыбуллина. Для последней Сатка – родной город, но официально Даяна представляет город на Неве.

Очень важной для итогового распределения мест виделась партия 8-го тура между Овод и лидировавшей Маргаритой Потаповой, представляющей Краснодарский край. Опытная Овод проиграла белыми, и теперь у набравшей 6,5 очков Потаповой есть прекрасная возможность занять первое место: для этого Маргарите нужно не проиграть белыми Марине Корневой в заключительном туре «Саткинской осени».

Начавшая турнир с поражения от Марии Алексеенко Корнева проявила спортивный характер и взобралась уже на второе место: 5 побед и 2 ничьи со 2-го по 8-й туры и 6 очков. Среди побеждённых Корневой участниц турнира – москвичка Екатерина Борисова и Жанна Лесных из Воронежской области.

«Питерец.ру» не удивлён ничьей в партии между Гармаш и Гетьман – обе после 8-го тура набрали по 5,5 очков и входят в группу шахматисток, делящих 3–8 места. В заключительном туре Гетьман белыми сыграет с Полиной Борисовой из Алтайского края, а соперницей Гармаш будет Екатерина Ковалевская.

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