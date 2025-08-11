ента новостей

00:38
В 7-м туре «Qounaev Cup» в Алматы петербургские шахматисты Матлаков и Гоганов одержали победы и на очко отстают от лидирующего Гребнева
20:17
«Ленинградец» потерпел жестокое поражение в Новосибирске, пропустив от «Сибири» четыре мяча
01:00
РПЛ: «Зенит» забил в свои ворота и проиграл «Ахмату» Черчесова, а хет-трик Батракова помог «Локомотиву» обыграть «Спартак»
22:07
Ушел из жизни выдающийся артист Иван Иванович Краско
20:19
Крушение Максима Матлакова в 6-м туре «Qounaev Cup» в Алматы: петербургский гроссмейстер белыми проиграл сопернику из Туркменистана
19:47
ЦСКА разгромил «Рубин» со счётом 5:1, но Даку снова забил
14:54
Полицейские поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку из Волосово
14:50
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Осипенко
14:44
Полицейские задержали «дропа» за обман пенсионерки с Московского шоссе
14:38
В Невском районе поймали рецидивиста - скалолаза, обокравшего квартиру на Октябрьской набережной
14:32
Пенсионер с проспекта Стачекотдел мошенникам около 9,5 млн рублей
14:27
В Петербурге 6-летний мальчик врезался в стену на питбайке. Ребенок в больнице
14:20
В ДТП на улице Академика Павлова постадали четыре человека
10:03
Сюрприз под асфальтом: в Ленобласти обнаружили историческую мостовую
09:52
Петербург готовится к зиме: закупка соли на 800 млн. рублей
09:42
Трамп анонсировал встречу с Путиным на Аляске: что известно?
09:31
Петербург отмечает День окончания Ленинградской битвы: поздравление Беглова
20:42
Петербургский шахматист Максим Матлаков в 5-м туре «Qounaev Cup» сыграл вничью и занимает 9-е место, а в четвёрку лидеров турнира входит Алексей Гребнев
20:16
Команда Санкт-Петербурга победила сборную Краснодарского края в шахматном финале 6-й летней молодёжной Спартакиады со счётом 3:1
13:35
Концерт Вивальди «Времена года» в Большом итальянском просвете Эрмитажа
13:27
Российский теннисист Карен Хачанов проиграл американцу Бену Шелтону финал турнира в Торонто в трёх сетах
13:04
В Сестрорецке состоится очередной Большой семейный фестиваль
11:59
Выставка «Страна тигра»
11:47
На автостоянке на улице Крыленко мужчину обстреляли из пневматики
11:44
В Петербурге председатель управляющей компании в конфликте с жильцами применил сигнальный пистолет и газовый баллончик
11:25
На развязке КАД с Софийской улицей на полтора месяца перекроют две полосы движения
11:06
В Петербурге на Гребном канале состоялся чемпионат города по гребному спорту
10:28
В Петербурге задержан хулиган, применившего газовый баллончик в рейсовом автобусе
10:27
В Петербурге выросла плата за проезд в городском транспорте
10:24
В Петербурге задержали двоих подозреваемых в краже, грабеже и вымогательстве
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » В 7-м туре «Qounaev Cup» в Алматы петербургские шахматисты Матлаков и Гоганов одержали победы и на очко отстают от лидирующего Гребнева

В 7-м туре «Qounaev Cup» в Алматы петербургские шахматисты Матлаков и Гоганов одержали победы и на очко отстают от лидирующего Гребнева

0
Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
aeroflotopen.ru
Алексей Гребнев за 7 туров набрал 5,5 очков, а Максим Матлаков и Алексей Гоганов – по 4,5.

Удачно сложился 7-й тур крупного «опена» в Алматы для петербургских гроссмейстеров Максима Матлакова и Алексея Гоганова. Являющийся одним из рейтинг-фаворитов (четвёртый по силе показатель коэффициента ЭЛО на турнире!) Матлаков чёрными победил международного мастера Эрдэма Хубукшанова. Соперником Гоганова был не имеющий специального шахматного звания Азамат Утегалиев, и петербуржцу удалось реализовать белый цвет.

Теперь Матлаков и Гоганов входят в большую группу участников турнира, набравших по 4,5 очка (среди них – россиянин Никита Афанасьев и Максим Царук из Белоруссии). Поменялось положение наверху турнирной таблицы: сыгравшего вничью с египтянином Амином Бассемом Алексея Гребнева догнал Адитья Миттал из Индии. «Питерец.ру» обратил внимание, что Митталу удалось то, что накануне не сумел сделать Матлаков – победить туркменского гроссмейстера Сапармурата Атабаева. Именно с Атабаевым в 8-м туре сыграет Гоганов, а Матлакова ждёт партия с Рамазаном Жалмахановым из Казахстана.

Лидирующих Гребнева и Миттала (оба набрали по 5,5 очков) преследует трио в составе Бассема, Жалмаханов и Арама Акопяна из Армении (на фото). Выиграл свою партию в этом туре IM Роман Кезин, соперницей которого была Алуа Нурман.


Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

7-08-2025, 22:53
Петербургский гроссмейстер Максим Матлаков в 4-м туре «Qounaev Cup – 2025» в Алматы победил Артура Давтяна и догнал в турнирной таблице Алексея Гребнева
8-08-2025, 20:42
Петербургский шахматист Максим Матлаков в 5-м туре «Qounaev Cup» сыграл вничью и занимает 9-е место, а в четвёрку лидеров турнира входит Алексей Гребнев
6-08-2025, 01:54
Петербургские шахматисты Максим Матлаков и Алексей Гоганов набрали по 1,5 очка после 2-го тура «Qounaev Cup – 2025» в Алматы
5-08-2025, 02:13
Петербургский гроссмейстер Максим Матлаков с ничьей стартовал на шахматном турнире «Qounaev Cup – 2025» в Алматы
6-08-2025, 22:52
Петербургские шахматисты Матлаков и Гоганов вничью завершили свои партии в 3-м туре «Qounaev Cup – 2025» в Алматы, а в число лидеров входит набравший 2,5 очка россиянин Гребнев
9-08-2025, 20:19
Крушение Максима Матлакова в 6-м туре «Qounaev Cup» в Алматы: петербургский гроссмейстер белыми проиграл сопернику из Туркменистана

Происшествия на дорогах

9-08-2025, 14:27
В Петербурге 6-летний мальчик врезался в стену на питбайке. Ребенок в больнице
9-08-2025, 14:20
В ДТП на улице Академика Павлова постадали четыре человека
8-08-2025, 09:56
По факту ДТП с участием грузовика и пассажирского автобуса возбуждено уголовное дело
7-08-2025, 22:54
На трассе «Кола» в ДТП с участием рейсового автобуса и грузовика пострадали пять человек
Наверх