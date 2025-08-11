В 7-м туре «Qounaev Cup» в Алматы петербургские шахматисты Матлаков и Гоганов одержали победы и на очко отстают от лидирующего Гребнева

Удачно сложился 7-й тур крупного «опена» в Алматы для петербургских гроссмейстеров Максима Матлакова и Алексея Гоганова. Являющийся одним из рейтинг-фаворитов (четвёртый по силе показатель коэффициента ЭЛО на турнире!) Матлаков чёрными победил международного мастера Эрдэма Хубукшанова. Соперником Гоганова был не имеющий специального шахматного звания Азамат Утегалиев, и петербуржцу удалось реализовать белый цвет.

Теперь Матлаков и Гоганов входят в большую группу участников турнира, набравших по 4,5 очка (среди них – россиянин Никита Афанасьев и Максим Царук из Белоруссии). Поменялось положение наверху турнирной таблицы: сыгравшего вничью с египтянином Амином Бассемом Алексея Гребнева догнал Адитья Миттал из Индии. «Питерец.ру» обратил внимание, что Митталу удалось то, что накануне не сумел сделать Матлаков – победить туркменского гроссмейстера Сапармурата Атабаева. Именно с Атабаевым в 8-м туре сыграет Гоганов, а Матлакова ждёт партия с Рамазаном Жалмахановым из Казахстана.

Лидирующих Гребнева и Миттала (оба набрали по 5,5 очков) преследует трио в составе Бассема, Жалмаханов и Арама Акопяна из Армении (на фото). Выиграл свою партию в этом туре IM Роман Кезин, соперницей которого была Алуа Нурман.



