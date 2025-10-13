ента новостей

14:14
В ресторане на Чернышевского задержали двоих мужчин с оружием
14:08
В Янино задержали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с проспекта Луначарского 
14:04
На трассе «Вологда-Тихвин-Новая Ладога» в лобовом ДТП с «Газелью» погиб водитель иномарки
14:00
В Петербурге задержали участников массовой драки на улице Шевченко
13:56
В Петербурге задержали участника драки в саду «Сан-Галли»
13:52
На Московском проспекте задержали мужчину, который случайно выстрелил из травмата в баре
13:43
В Петербурге поймали стрелка из «Добрыни» у кафе на улице Чекистов
13:39
В Ленобласти задержали хозяина лошади, травмировавшей пенсионерку
13:21
Во Мге мотоциклист погиб врезавшись в дерево
16:10
В трех районах Петербурга с 12 по 15 октября вводятся ограничения движения транспорта
16:03
В Ленобласти задержали главу администрации Лужского района
15:23
В Киришах задержали подозреваемого в поножовщине и изнасиловании
15:17
В Янино двое уголовников бросили петарду и напали на семью в частном доме
15:10
Пенсионерка с Заневского проспекта отдала мошенникам более 26,5 млн рублей
15:06
В Петербурге поймали подозреваемого в обмане пенсионерки с проспекта Королева
11:26
Выставка аргентинской художницы Анхелы Копелло «Совершенство»
11:10
«77 метров допросов»: историк НИУ ВШЭ впервые обнародовал полные материалы о покушении на Петра I
11:08
«О любви» Антона Чехова — новое цифровое издание Языка
19:47
В Петербурге прошел «Кубок двух столиц» по шахматному рапиду
19:45
СШОР по конному спорту и современному пятиборью исполнилось 70 лет
14:33
В Токсовском тоннеле на КАД изменится схема движения
14:17
Пенсинер с улицы Турку отдал мошенникам 4 млн рублей
14:11
Пенсионерка с Московского проспекта отдала мошенникам более 6,7 млн рублей
13:57
В Петербурге поймали пожилого курьера мошенников
13:42
В Отрадном иномарка сбила 16-летнего студента
11:47
В Приморском районе задержали подозреваемого в попытке изнасилования прохожей
11:41
В Петербурге пенсионерка с Ланского шоссе отдала мошенникам более 20 млн рублей
11:37
В Петербурге шестерых дебоширов задержали после драки в метро
11:33
Трое злоумышленников избили и ограбили молодого человека на Муринской дороге
15:50
В ДТП на трассе «Кола» погибла пожилая пассажирка «Жигулей»
Все новости
Питерец.ру » Происшествия » В ресторане на Чернышевского задержали двоих мужчин с оружием

В ресторане на Чернышевского задержали двоих мужчин с оружием

Антон78
Гостей из Карелии и Новосибирской области задержали за хулиганскую выходку в кафе на проспекте Чернышевского

Накануне поздним вечером, 12 октября около 23 часов 05 минут, в дежурную часть полиции Центрального района Петербурга поступил сигнал о нарушении общественного порядка в ресторане, находящемся по адресу: проспект Чернышевского, дом 5.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов выяснили, что в данном заведении завязался конфликт между двумя посетителями, употреблявшими алкогольные напитки. Участниками инцидента оказались 26-летний гражданин, зарегистрированный в Новосибирской области, и 25-летний мужчина, прибывший из Республики Карелия.

В процессе развития конфликтной ситуации житель Новосибирской области предъявил своему оппоненту пневматическое оружие, находившееся при нем, после чего положил его на стол, что вызвало обеспокоенность у сотрудников ресторана и других присутствующих.

Оба участника конфликта были доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В отношении них составлены протоколы об административном правонарушении по статье 20.1 Кодекса об Административных Правонарушениях Российской Федерации (мелкое хулиганство). Пневматический пистолет был конфискован сотрудниками полиции. В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

