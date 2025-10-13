В ресторане на Чернышевского задержали двоих мужчин с оружием

Накануне поздним вечером, 12 октября около 23 часов 05 минут, в дежурную часть полиции Центрального района Петербурга поступил сигнал о нарушении общественного порядка в ресторане, находящемся по адресу: проспект Чернышевского, дом 5.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов выяснили, что в данном заведении завязался конфликт между двумя посетителями, употреблявшими алкогольные напитки. Участниками инцидента оказались 26-летний гражданин, зарегистрированный в Новосибирской области, и 25-летний мужчина, прибывший из Республики Карелия.

В процессе развития конфликтной ситуации житель Новосибирской области предъявил своему оппоненту пневматическое оружие, находившееся при нем, после чего положил его на стол, что вызвало обеспокоенность у сотрудников ресторана и других присутствующих.

Оба участника конфликта были доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В отношении них составлены протоколы об административном правонарушении по статье 20.1 Кодекса об Административных Правонарушениях Российской Федерации (мелкое хулиганство). Пневматический пистолет был конфискован сотрудниками полиции. В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.