Крушение Максима Матлакова в 6-м туре «Qounaev Cup» в Алматы: петербургский гроссмейстер белыми проиграл сопернику из Туркменистана

«Питерец.ру» не ожидал увидеть Максима Матлакова на скромном 20-м месте по итогам 6-го тура продолжающегося в Алматы турнира «Qounaev Cup». Ведь Матлаков – обладатель четвёртого по силе рейтинга ФИДЕ на этом турнире, а его очередной соперник Сапармурат Атабаев из Туркмении замыкал первую рейтинговую двадцатку. Не помог Матлакову добиться хотя бы ничьей и белый цвет, и теперь петербуржец вряд ли догонит ставшего единоличным лидером Алексея Гребнева.

Представляющий Самарскую область Гребнев в 6-м туре чёрными переиграл международного мастера из Индии Шарму Аюша и набрал 5 очков. Лидера преследует отстающее на пол-очка трио в составе рейтинг-фаворита «Qounaev Cup» Амина Бассема (Египет), Адитьи Миттала из Индии и Атабаева. В следующем туре Гребнев белыми сыграет с Бассемом, Атабаеву достался чёрный цвет в партии с Митталом.

Ещё один гроссмейстер из города на Неве Алексей Гоганов провёл этот тур удачнее Матлакова. Гоганов смог чёрными победить индийского IM Адитью Дингру: теперь и у Гоганова, и у Матлакова – по 3,5 очка. Опытный новосибирский гроссмейстер Дмитрий Бочаров победил Артура Давтяна из Армении и набрал 4 очка (12-е место). А вот московский мастер ФИДЕ Иван Елецкий в этом туре проиграл.