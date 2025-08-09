ента новостей

Крушение Максима Матлакова в 6-м туре «Qounaev Cup» в Алматы: петербургский гроссмейстер белыми проиграл сопернику из Туркменистана
ЦСКА разгромил «Рубин» со счётом 5:1, но Даку снова забил
Полицейские поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку из Волосово
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Осипенко
Полицейские задержали «дропа» за обман пенсионерки с Московского шоссе
В Невском районе поймали рецидивиста - скалолаза, обокравшего квартиру на Октябрьской набережной
Пенсионер с проспекта Стачекотдел мошенникам около 9,5 млн рублей
В Петербурге 6-летний мальчик врезался в стену на питбайке. Ребенок в больнице
В ДТП на улице Академика Павлова постадали четыре человека
Сюрприз под асфальтом: в Ленобласти обнаружили историческую мостовую
Петербург готовится к зиме: закупка соли на 800 млн. рублей
Трамп анонсировал встречу с Путиным на Аляске: что известно?
Петербург отмечает День окончания Ленинградской битвы: поздравление Беглова
Петербургский шахматист Максим Матлаков в 5-м туре «Qounaev Cup» сыграл вничью и занимает 9-е место, а в четвёрку лидеров турнира входит Алексей Гребнев
Команда Санкт-Петербурга победила сборную Краснодарского края в шахматном финале 6-й летней молодёжной Спартакиады со счётом 3:1
Концерт Вивальди «Времена года» в Большом итальянском просвете Эрмитажа
Российский теннисист Карен Хачанов проиграл американцу Бену Шелтону финал турнира в Торонто в трёх сетах
В Сестрорецке состоится очередной Большой семейный фестиваль
Выставка «Страна тигра»
На автостоянке на улице Крыленко мужчину обстреляли из пневматики
В Петербурге председатель управляющей компании в конфликте с жильцами применил сигнальный пистолет и газовый баллончик
На развязке КАД с Софийской улицей на полтора месяца перекроют две полосы движения
В Петербурге на Гребном канале состоялся чемпионат города по гребному спорту
В Петербурге задержан хулиган, применившего газовый баллончик в рейсовом автобусе
В Петербурге выросла плата за проезд в городском транспорте
В Петербурге задержали двоих подозреваемых в краже, грабеже и вымогательстве
В центре Петербурга конфликт из-за выгула собак закончился стрельбой из «травмата»
В Петербурге кинокомпании получат субсидии на съемки фильмов
По факту ДТП с участием грузовика и пассажирского автобуса возбуждено уголовное дело
Петербург расширяет сеть уличных урн
Крушение Максима Матлакова в 6-м туре «Qounaev Cup» в Алматы: петербургский гроссмейстер белыми проиграл сопернику из Туркменистана

Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
aeroflotopen.ru
Армянский гроссмейстер Арам Акопян (на фото) занимает 9-е место, набрав 4 очка.

«Питерец.ру» не ожидал увидеть Максима Матлакова на скромном 20-м месте по итогам 6-го тура продолжающегося в Алматы турнира «Qounaev Cup». Ведь Матлаков –  обладатель четвёртого по силе рейтинга ФИДЕ на этом турнире, а его очередной соперник Сапармурат Атабаев из Туркмении замыкал первую рейтинговую двадцатку. Не помог Матлакову добиться хотя бы ничьей и белый цвет, и теперь петербуржец вряд ли догонит ставшего единоличным лидером Алексея Гребнева.

Представляющий Самарскую область Гребнев в 6-м туре чёрными переиграл международного мастера из Индии Шарму Аюша и набрал 5 очков. Лидера преследует отстающее на пол-очка трио в составе рейтинг-фаворита «Qounaev Cup» Амина Бассема (Египет), Адитьи Миттала из Индии и Атабаева. В следующем туре Гребнев белыми сыграет с Бассемом, Атабаеву достался чёрный цвет в партии с Митталом.

Ещё один гроссмейстер из города на Неве Алексей Гоганов провёл этот тур удачнее Матлакова. Гоганов смог чёрными победить индийского IM Адитью Дингру: теперь и у Гоганова, и у Матлакова – по 3,5 очка. Опытный новосибирский гроссмейстер Дмитрий Бочаров победил Артура Давтяна из Армении и набрал 4 очка (12-е место). А вот московский мастер ФИДЕ Иван Елецкий в этом туре проиграл.

