ента новостей

14:14
В ресторане на Чернышевского задержали двоих мужчин с оружием
14:08
В Янино задержали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с проспекта Луначарского 
14:04
На трассе «Вологда-Тихвин-Новая Ладога» в лобовом ДТП с «Газелью» погиб водитель иномарки
14:00
В Петербурге задержали участников массовой драки на улице Шевченко
13:56
В Петербурге задержали участника драки в саду «Сан-Галли»
13:52
На Московском проспекте задержали мужчину, который случайно выстрелил из травмата в баре
13:43
В Петербурге поймали стрелка из «Добрыни» у кафе на улице Чекистов
13:39
В Ленобласти задержали хозяина лошади, травмировавшей пенсионерку
13:21
Во Мге мотоциклист погиб врезавшись в дерево
16:10
В трех районах Петербурга с 12 по 15 октября вводятся ограничения движения транспорта
16:03
В Ленобласти задержали главу администрации Лужского района
15:23
В Киришах задержали подозреваемого в поножовщине и изнасиловании
15:17
В Янино двое уголовников бросили петарду и напали на семью в частном доме
15:10
Пенсионерка с Заневского проспекта отдала мошенникам более 26,5 млн рублей
15:06
В Петербурге поймали подозреваемого в обмане пенсионерки с проспекта Королева
11:26
Выставка аргентинской художницы Анхелы Копелло «Совершенство»
11:10
«77 метров допросов»: историк НИУ ВШЭ впервые обнародовал полные материалы о покушении на Петра I
11:08
«О любви» Антона Чехова — новое цифровое издание Языка
19:47
В Петербурге прошел «Кубок двух столиц» по шахматному рапиду
19:45
СШОР по конному спорту и современному пятиборью исполнилось 70 лет
14:33
В Токсовском тоннеле на КАД изменится схема движения
14:17
Пенсинер с улицы Турку отдал мошенникам 4 млн рублей
14:11
Пенсионерка с Московского проспекта отдала мошенникам более 6,7 млн рублей
13:57
В Петербурге поймали пожилого курьера мошенников
13:42
В Отрадном иномарка сбила 16-летнего студента
11:47
В Приморском районе задержали подозреваемого в попытке изнасилования прохожей
11:41
В Петербурге пенсионерка с Ланского шоссе отдала мошенникам более 20 млн рублей
11:37
В Петербурге шестерых дебоширов задержали после драки в метро
11:33
Трое злоумышленников избили и ограбили молодого человека на Муринской дороге
15:50
В ДТП на трассе «Кола» погибла пожилая пассажирка «Жигулей»
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти задержали хозяина лошади, травмировавшей пенсионерку

В Ленобласти задержали хозяина лошади, травмировавшей пенсионерку

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Freepik
Полицейские задержали хозяина лошади, серьезно травмировавшей пенсионерку в Ломоносовском районе

12 октября около 13 часов 15 минут в дежурную часть полиции Ломоносовского района Ленобласти поступило сообщение о том, что в садовом некоммерческом товариществе "Орбита" на улице Ягодной лошадь нанесла травму человеку.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции выяснили, что лошадь, находившаяся на свободном выгуле, проникла на дачный участок 67-летней жительницы поселка.

Женщина предприняла попытку отогнать животное, в ответ на что лошадь проявила агрессию и повалила ее на землю.

В результате произошедшего инцидента владелица участка получила множество серьезных повреждений и была доставлена в медицинское учреждение в состоянии средней тяжести.

В ходе проведенной проверки установлено, что животное принадлежит 71-летнему соседу пострадавшей.

Мужчина не закрепил лошадь на привязи и допустил ее свободное перемещение по территории садового товарищества.

По данному факту правоохранительные органы возбудили уголовное дело по пункту 1 статьи 118 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающему ответственность за причинение тяжкого вреда здоровью вследствие неосторожности.

Владелец лошади задержан в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Все по теме: Ленобласть, Ломоносовский район, телесные повреждения
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

26-06-2025, 10:05
В Мурино иностранец до смерти избил свою возлюбленную
15-07-2025, 10:30
В Ленобласти задержали работника коровника, подозреваемого в поножовщине
8-10-2025, 11:25
В Петербурге задержали женщину, ударвшую ножом знакомую в ходе бытовой ссоры
6-06-2025, 12:45
В Ленобласти задержали подозреваемого в поджоге частного дома в Новом Учхозе
9-06-2025, 12:03
В Гатчине кладовщик избил покупателя магазина
19-05-2025, 13:41
В Луге задержали подозреваемого в убийстве в квартире на улице Урицкого

Происшествия на дорогах

Сегодня, 14:04
На трассе «Вологда-Тихвин-Новая Ладога» в лобовом ДТП с «Газелью» погиб водитель иномарки
Сегодня, 13:21
Во Мге мотоциклист погиб врезавшись в дерево
10-10-2025, 13:42
В Отрадном иномарка сбила 16-летнего студента
9-10-2025, 15:50
В ДТП на трассе «Кола» погибла пожилая пассажирка «Жигулей»
Наверх