В Ленобласти задержали хозяина лошади, травмировавшей пенсионерку

12 октября около 13 часов 15 минут в дежурную часть полиции Ломоносовского района Ленобласти поступило сообщение о том, что в садовом некоммерческом товариществе "Орбита" на улице Ягодной лошадь нанесла травму человеку.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции выяснили, что лошадь, находившаяся на свободном выгуле, проникла на дачный участок 67-летней жительницы поселка.

Женщина предприняла попытку отогнать животное, в ответ на что лошадь проявила агрессию и повалила ее на землю.

В результате произошедшего инцидента владелица участка получила множество серьезных повреждений и была доставлена в медицинское учреждение в состоянии средней тяжести.

В ходе проведенной проверки установлено, что животное принадлежит 71-летнему соседу пострадавшей.

Мужчина не закрепил лошадь на привязи и допустил ее свободное перемещение по территории садового товарищества.

По данному факту правоохранительные органы возбудили уголовное дело по пункту 1 статьи 118 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающему ответственность за причинение тяжкого вреда здоровью вследствие неосторожности.

Владелец лошади задержан в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.