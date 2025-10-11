ента новостей

«О любви» Антона Чехова — новое цифровое издание Языка

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
chtivo.spb.ru
Издательство «Язык» в Петербурге представило новую книгу — сборник прозы Антона Чехова «О любви».

В Санкт-Петербурге издательство "Язык" выпустило свежий сборник прозы Антона Чехова под названием "О любви". В него вошли известные рассказы и повести автора, посвященные самым неуловимым и тонким проявлениям человеческих чувств – от всепоглощающей страсти до полного эмоционального истощения.

Сбежавшая от свадьбы девушка, стремящаяся к свободе и самоопределению. Преданная женщина, привыкшая растворяться в другом человеке. Холодный и расчетливый мужчина, осознавший, что упустил свою любовь. Девушка из провинции, выбравшаяся из бедности благодаря браку по расчету. Душевные метания и поиски ускользающего счастья, слепая очарованность и мучительная зависимость – все это создает напряженную атмосферу книги, в которой писатель анализирует границы человеческих чувств и самообмана.

"Пока я не испытывал любви, я прекрасно понимал, что это такое", – писал Чехов. Благодаря его вниманию к деталям, интонациям и внутренним переживаниям, его произведения остаются актуальными и сегодня. Этот сборник – попытка понять, что же скрывается за этим знанием: привязанность, зависимость, сочувствие или боль узнавания.

В первый том вошли такие произведения, как "О любви", "Дама с собачкой", "Анна на шее", "Невеста", "Попрыгунья", "Душечка", "Ариадна", а также повести "Цветы запоздалые" и "Три года".

"О любви" – это не только об эмоциях, но и о личностном росте человека через переживания, о способности смотреть на себя и других без прикрас. Эта книга будет интересна изданиям, пишущим о культуре, литературным критикам и всем, кому интересна психологическая глубина классической прозы.

