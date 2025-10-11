ента новостей

Выставка аргентинской художницы Анхелы Копелло «Совершенство»
«77 метров допросов»: историк НИУ ВШЭ впервые обнародовал полные материалы о покушении на Петра I
«О любви» Антона Чехова — новое цифровое издание Языка
В Петербурге прошел «Кубок двух столиц» по шахматному рапиду
СШОР по конному спорту и современному пятиборью исполнилось 70 лет
В Токсовском тоннеле на КАД изменится схема движения
Пенсинер с улицы Турку отдал мошенникам 4 млн рублей
Пенсионерка с Московского проспекта отдала мошенникам более 6,7 млн рублей
В Петербурге поймали пожилого курьера мошенников
В Отрадном иномарка сбила 16-летнего студента
В Приморском районе задержали подозреваемого в попытке изнасилования прохожей
В Петербурге пенсионерка с Ланского шоссе отдала мошенникам более 20 млн рублей
В Петербурге шестерых дебоширов задержали после драки в метро
Трое злоумышленников избили и ограбили молодого человека на Муринской дороге
В ДТП на трассе «Кола» погибла пожилая пассажирка «Жигулей»
В Ленобласти у «черного копателя» обнаружили гранату, патроны и части оружия
Легендарный советский мюзикл "Али-Баба и сорок разбойников" в КЗ у Финляндского
Между развязками с Рябовским и Колтушским шоссе на КАД перекроют две полосы
В Петербурге задержали "дропа-гастролера" из Тамбовской области
В Ленобласти задержали подозреваемого в поджоге из ревности
В Ленобласти пожилой мужчина на «Жигулях» упал в карьер и погиб
На Пулковском шоссе мужчину расстреляли на глазах у детей
В Петербурге задержали участников массовой драки на Звенигородской улице
В Петербурге нетрезвая женщина брызнула из перцового балогчика в лицо подростка
В Петербурге перезахоронят останки 76 бойцов Красной армии, погибших при обороне Ленинграда
В Приморском районе школьницу задержали за поджог вышки сотовой связи
На Петергофском шоссе открылся новый многофункциональный стадион
Александр Беглов обсудил с Александром Новаком петербургскую энергетику
В центре Петербурга застрелили известного архитектора на глазах у дочери
В Петербурге задержали женщину, ударвшую ножом знакомую в ходе бытовой ссоры
«77 метров допросов»: историк НИУ ВШЭ впервые обнародовал полные материалы о покушении на Петра I

«77 метров допросов»: историк НИУ ВШЭ впервые обнародовал полные материалы о покушении на Петра I

Опубликовал: Вадик Котов
В 1697 году в Москве предотвратили попытку убийства первого российского императора. 

Доктор исторических наук и научный руководитель департамента истории НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге, Евгений Анисимов, недавно представил на суд общественности уникальные архивные материалы, касающиеся заговора против Петра I. Его новая монография представляет собой глубокое исследование политического сыска, который имел место в конце XVII века. В частности, в 1697 году в Москве была предотвращена попытка убийства первого российского императора, что стало важным событием в истории России.

Заговорщики, возглавляемые думным дьяком Иваном Цыклером, планировали покушение на царя во время заранее организованного пожара. Но благодаря доносу, который поступил от одних из злоумышленников, удалось предотвратить это преступление и арестовать заговорщиков. В своей работе Евгений Анисимов включил в издание не только допросы участников заговора, но и их «пыточные речи», что позволяет глубже понять психологию и мотивацию людей, вовлеченных в это дело. Также в монографии представлены итоговые материалы расследования, анализ методов, применяемых в политическом сыске, тактики защиты обвиняемых, а также подробное описание Преображенского приказа, который служил важным инструментом для тайных и розыскных дел, проводимых Петром Великим.

По словам Анисимова, история Ивана Цыклера известна в научной среде, однако многие детали, которые он представил в своей работе, ранее не публиковались. В частности, он отметил, что длина дела составляет целых 77 метров! Это внушительное количество материалов, собранных в ходе расследования, подчеркивает масштаб и сложность дела. Особый интерес представляет и форма ведения делопроизводства: листы бумаги были склеены друг с другом в виде длинной ленты и накручены на вал, что говорит о том, насколько серьезно подходили к документированию таких событий в те времена.

Главной задачей исследования Анисимова стало изучение свидетельств, которые были записаны в ходе допросов, а также слухов, вольных и художественных интерпретаций очевидцев тех событий. Ученый провел детальный анализ 93 допросов, в ходе которых происходило 20 сеансов пыток, и внимательно изучил тактику защиты обвиняемых. В результате своих исследований он пришел к интересному выводу: около 70% опрошенных без применения физических мер воздействия предоставили больше показаний, чем 30% тех, кто подвергался пыткам. Это открытие ставит под сомнение эффективность применения насилия в процессе допросов.

Организатор покушения, Иван Цыклер, в попытке спасти свою жизнь оговорил 15 человек, включая стрельца Филиппова, Алексея Соковнина и Федора Пушкина. Эта информация подчеркивает, насколько запутанным и многослойным было это дело. Кроме того, Евгений Анисимов сопоставил исходные материалы допросов с итоговыми докладами, которые были представлены царю. Это позволило ему выявить механизмы цензуры и сокрытия информации о личности монарха. Он обнаружил, что из докладов удалялись сведения о личных качествах царя, его нравах, поведении, отношении к женщинам и пьянству — в общем, вся негативная информация о Петре I.

Также Анисимов развеял один из популярных исторических мифов: вопреки легенде о героическом задержании заговорщиков самим Петром I, на самом деле арест проходил в хаотичной обстановке и был сопряжен с большим риском для жизни царя. Вскоре после ареста все обвиняемые были казнены, что подчеркивает серьезность преступления и решительность власти в борьбе с заговорщиками.

Таким образом, работа Евгения Анисимова не только вносит значительный вклад в изучение исторического контекста правления Петра I, но и открывает новые страницы в понимании методов политического сыска и судебных процессов того времени. Его исследование позволяет по-новому взглянуть на события, которые, казалось бы, были хорошо известны, и предлагает читателям возможность глубже осознать сложные механизмы власти и противостояния в России конца XVII века.

