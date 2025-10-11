Пенсионерка с Заневского проспекта отдала мошенникам более 26,5 млн рублей

10 октября, около 15 часов 40 минут, в отдел полиции Красногвардейского района Петербурга поступило заявление от 71-летней женщины, проживающей в доме номер 32, корпус 2 по Заневскому проспекту. Потерпевшая сообщила, что в период с мая по сентябрь текущего года она систематически получала телефонные звонки от неустановленных лиц. Звонившие представлялись работниками различных организаций, в том числе и правоохранительных органов.

Злоумышленники, используя предлог "необходимости декларирования финансовых активов и обеспечения сохранности личного имущества", смогли убедить пожилую женщину передать денежные средства неизвестным курьерам в разных точках Санкт-Петербурга. Общая сумма переданных средств составила 26 512 000 рублей. Денежные средства передавались частями.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). В настоящее время сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание лиц, причастных к совершению данного преступления.