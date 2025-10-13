В Петербурге задержали участников массовой драки на улице Шевченко

Василеостровский районный отдел полиции получил сообщение о массовой драке во дворе дома № 17 на улице Шевченко примерно в 6:00 утра 12 октября.

Сотрудники полиции оперативно выехали на указанный адрес и задержали пятерых подозреваемых в возрасте от 22 до 48 лет, непосредственно участвовавших в конфликте.

Еще один человек, 35-летний мужчина, получивший ушибы, но находящийся в удовлетворительном состоянии, был госпитализирован в медицинское учреждение для обследования и лечения.

По предварительным данным, драка возникла на почве внезапной ссоры, которая переросла в применение физической силы.

Все задержанные были доставлены в ближайшее отделение полиции, где в отношении них составлены административные протоколы по статье 6.9 КоАП РФ. После этого их поместили в специальный приемник-распределитель.

В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку обстоятельств происшествия. Решается вопрос о возможном возбуждении уголовного дела на основе собранных фактов и показаний свидетелей.