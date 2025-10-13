ента новостей

14:14
В ресторане на Чернышевского задержали двоих мужчин с оружием
14:08
В Янино задержали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с проспекта Луначарского 
14:04
На трассе «Вологда-Тихвин-Новая Ладога» в лобовом ДТП с «Газелью» погиб водитель иномарки
14:00
В Петербурге задержали участников массовой драки на улице Шевченко
13:56
В Петербурге задержали участника драки в саду «Сан-Галли»
13:52
На Московском проспекте задержали мужчину, который случайно выстрелил из травмата в баре
13:43
В Петербурге поймали стрелка из «Добрыни» у кафе на улице Чекистов
13:39
В Ленобласти задержали хозяина лошади, травмировавшей пенсионерку
13:21
Во Мге мотоциклист погиб врезавшись в дерево
16:10
В трех районах Петербурга с 12 по 15 октября вводятся ограничения движения транспорта
16:03
В Ленобласти задержали главу администрации Лужского района
15:23
В Киришах задержали подозреваемого в поножовщине и изнасиловании
15:17
В Янино двое уголовников бросили петарду и напали на семью в частном доме
15:10
Пенсионерка с Заневского проспекта отдала мошенникам более 26,5 млн рублей
15:06
В Петербурге поймали подозреваемого в обмане пенсионерки с проспекта Королева
11:26
Выставка аргентинской художницы Анхелы Копелло «Совершенство»
11:10
«77 метров допросов»: историк НИУ ВШЭ впервые обнародовал полные материалы о покушении на Петра I
11:08
«О любви» Антона Чехова — новое цифровое издание Языка
19:47
В Петербурге прошел «Кубок двух столиц» по шахматному рапиду
19:45
СШОР по конному спорту и современному пятиборью исполнилось 70 лет
14:33
В Токсовском тоннеле на КАД изменится схема движения
14:17
Пенсинер с улицы Турку отдал мошенникам 4 млн рублей
14:11
Пенсионерка с Московского проспекта отдала мошенникам более 6,7 млн рублей
13:57
В Петербурге поймали пожилого курьера мошенников
13:42
В Отрадном иномарка сбила 16-летнего студента
11:47
В Приморском районе задержали подозреваемого в попытке изнасилования прохожей
11:41
В Петербурге пенсионерка с Ланского шоссе отдала мошенникам более 20 млн рублей
11:37
В Петербурге шестерых дебоширов задержали после драки в метро
11:33
Трое злоумышленников избили и ограбили молодого человека на Муринской дороге
15:50
В ДТП на трассе «Кола» погибла пожилая пассажирка «Жигулей»
Все новости
В Петербурге задержали участников массовой драки на улице Шевченко

В Петербурге задержали участников массовой драки на улице Шевченко

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские задержали участников дворовой драки на улице Шевченко

Василеостровский районный отдел полиции получил сообщение о массовой драке во дворе дома № 17 на улице Шевченко примерно в 6:00 утра 12 октября.

Сотрудники полиции оперативно выехали на указанный адрес и задержали пятерых подозреваемых в возрасте от 22 до 48 лет, непосредственно участвовавших в конфликте.

Еще один человек, 35-летний мужчина, получивший ушибы, но находящийся в удовлетворительном состоянии, был госпитализирован в медицинское учреждение для обследования и лечения.

По предварительным данным, драка возникла на почве внезапной ссоры, которая переросла в применение физической силы.

Все задержанные были доставлены в ближайшее отделение полиции, где в отношении них составлены административные протоколы по статье 6.9 КоАП РФ. После этого их поместили в специальный приемник-распределитель.

В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку обстоятельств происшествия. Решается вопрос о возможном возбуждении уголовного дела на основе собранных фактов и показаний свидетелей.

