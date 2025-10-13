ента новостей

Питерец.ру » Общество » В Эрмитаже состоялась торжественная церемония вручения ордена Жукова Северо-Западному округу Росгвардии

В Эрмитаже состоялась торжественная церемония вручения ордена Жукова Северо-Западному округу Росгвардии

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Петербурга
Вручение ордена Жукова Северо-Западному округу Росгвардии – знак признательности и уважения Верховного Главнокомандующего и всего нашего народа

Сегодня, 13 октября, в Георгиевском зале знаменитого Эрмитажа состоялось значимое и торжественное событие – церемония вручения ордена Жукова Северо-Западному округу войск национальной гвардии Российской Федерации, который удостоился этой высокой награды за проявленное мужество и отвагу. Важный момент мероприятия был ознаменован присутствием высокопоставленных гостей и официальных лиц, среди которых был директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ и Главнокомандующий войсками национальной гвардии РФ, Герой России Виктор Золотов.

В церемонии также приняли участие такие значимые фигуры, как председатель Конституционного Суда Российской Федерации Валерий Зорькин, полномочный представитель Президента России в Северо-Западном федеральном округе Игорь Руденя, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, а также заместитель начальника Управления Президента России по работе с обращениями граждан и организаций Алексей Михеев. Не остался в стороне и генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, а также председатель Геральдического совета при Президенте России Георгий Вилинбахов. Важным аспектом мероприятия стало присутствие военнослужащих и сотрудников Северо-Западного округа Росгвардии, которые стали свидетелями этого исторического события.

Во время своей речи Александр Беглов подчеркнул значимость ордена Жукова, назвав его символом мужества, стойкости и воинского мастерства. Он отметил, что получение этой награды – это не просто высокая честь, но и знак признательности и уважения со стороны Верховного главнокомандующего и всего народа России. «Ваша служба – это гарантия порядка и стабильности на Северо-Западе нашей страны. Ваши подразделения всегда первыми приходят на помощь, защищая интересы города и его жителей, действуя при этом чётко, решительно и профессионально», – добавил губернатор.

Орден был вручён в соответствии с Указом Президента Российской Федерации, который стал результатом мужественных действий и проявленной отваги личным составом округа в ходе выполнения воинского и служебного долга во время специальной военной операции. Виктор Золотов также отметил, что эта награда подчеркивает глубокую преемственность исключительной ратной доблести, проявленной поколениями российских воинов. Он добавил, что орден является символом безусловного признания мужества, стойкости и отваги, которые проявляет личный состав округа, особенно в непростых условиях специальной военной операции.

Директор Росгвардии также заявил, что с этого момента Северо-Западный округ войск Национальной гвардии Российской Федерации обрел особый статус, став вторым в истории дважды орденоносным оперативно-территориальным объединением. Это подчеркивает не только достижения округа, но и его значимость в системе обеспечения безопасности и защиты интересов государства.

В ходе специальной военной операции военнослужащие и сотрудники Северо-Западного округа Росгвардии активно участвовали в освобождении территорий и обеспечении правопорядка, что ещё раз подтверждает их профессионализм и готовность к выполнению поставленных задач. Эти действия стали ярким примером того, как важна роль национальной гвардии в современных условиях, когда безопасность и стабильность в стране имеют первостепенное значение.

Таким образом, церемония вручения ордена Жукова стала не только важным событием для Северо-Западного округа, но и символом единства и преемственности воинских традиций, которые продолжают жить и развиваться в современных условиях. Это событие объединяет людей, которые служат своей стране, и подчеркивает важность их работы для обеспечения мира и стабильности в нашем обществе.

