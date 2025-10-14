ента новостей

У метро «Ладожская» мужчине распылили в лицо содержимое газового баллончика

У метро «Ладожская» мужчине распылили в лицо содержимое газового баллончика

Полицейские Красногвардейского района устанавливают обстоятельства конфликта у станции метро «Ладожская»

12 октября полицейские Красногвардейского района Петербурга получили сообщение из больницы о поступлении туда 33-летнего гражданина. У него диагностировали химический ожог обоих глаз, при этом его состояние оценивалось как удовлетворительное.

Согласно заявлению потерпевшего, инцидент произошел 12 октября около 19:30 у входа на станцию метрополитена «Ладожская». В ходе возникшего конфликта неустановленное лицо применило против него газовый баллончик, распылив его содержимое непосредственно в лицо.

В настоящее время правоохранительными органами проводится проверка по данному происшествию. Предпринимаются активные меры для установления местонахождения и задержания второго участника конфликта. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела в соответствии с обстоятельствами произошедшего.

