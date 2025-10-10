ента новостей

В Петербурге прошел «Кубок двух столиц» по шахматному рапиду
СШОР по конному спорту и современному пятиборью исполнилось 70 лет
В Токсовском тоннеле на КАД изменится схема движения
Пенсинер с улицы Турку отдал мошенникам 4 млн рублей
Пенсионерка с Московского проспекта отдала мошенникам более 6,7 млн рублей
В Петербурге поймали пожилого курьера мошенников
В Отрадном иномарка сбила 16-летнего студента
В Приморском районе задержали подозреваемого в попытке изнасилования прохожей
В Петербурге пенсионерка с Ланского шоссе отдала мошенникам более 20 млн рублей
В Петербурге шестерых дебоширов задержали после драки в метро
Трое злоумышленников избили и ограбили молодого человека на Муринской дороге
В ДТП на трассе «Кола» погибла пожилая пассажирка «Жигулей»
В Ленобласти у «черного копателя» обнаружили гранату, патроны и части оружия
Легендарный советский мюзикл "Али-Баба и сорок разбойников" в КЗ у Финляндского
Между развязками с Рябовским и Колтушским шоссе на КАД перекроют две полосы
В Петербурге задержали "дропа-гастролера" из Тамбовской области
В Ленобласти задержали подозреваемого в поджоге из ревности
В Ленобласти пожилой мужчина на «Жигулях» упал в карьер и погиб
На Пулковском шоссе мужчину расстреляли на глазах у детей
В Петербурге задержали участников массовой драки на Звенигородской улице
В Петербурге нетрезвая женщина брызнула из перцового балогчика в лицо подростка
В Петербурге перезахоронят останки 76 бойцов Красной армии, погибших при обороне Ленинграда
В Приморском районе школьницу задержали за поджог вышки сотовой связи
На Петергофском шоссе открылся новый многофункциональный стадион
Александр Беглов обсудил с Александром Новаком петербургскую энергетику
В центре Петербурга застрелили известного архитектора на глазах у дочери
В Петербурге задержали женщину, ударвшую ножом знакомую в ходе бытовой ссоры
Полицейские задержали водителя «Форда», который угрожал пистолетом в ходе дорожного конфликта на Октябрьской набережной
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с Северного проспекта
В Невском районе задержали стрелка из пневматики у детской площадки
В Петербурге прошел «Кубок двух столиц» по шахматному рапиду

В Петербурге прошел «Кубок двух столиц» по шахматному рапиду

Опубликовал: Вадик Котов
Очередной «Кубок двух столиц» по шахматному рапиду состоялся в Петербурге

В Северной столице прошел очередной шахматный турнир "Кубок двух столиц" по быстрым шахматам, собравший вместе 40 молодых любителей этой игры.

Организация этого мероприятия стала возможной благодаря поддержке от Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга.

Для гостей из Москвы была организована уникальная экскурсия в Храм Феодоровской иконы Божией Матери, посвященный 300-летию династии Романовых. После этого ребята смогли принять участие в сеансе одновременной игры с гроссмейстером Евгенией Овод, одной из лучших шахматисток Петербурга, и священником Дмитрием Дмитриевым, представляющим миссионерский отдел Санкт-Петербургской епархии.

Основной турнир состоялся на следующий день в СШОР по шахматам и шашкам.

В соревновании без рейтинга Алисия Заславская из Санкт-Петербурга одержала победу, набрав 6 очков из 7 возможных. Второе место занял Марк Баранов из Москвы с результатом 5,5 очков. Третьим стал петербуржец Артём Екушов, отставший от второго места на пол-очка.

В турнире для шахматистов с рейтингом от 1001 до 1200 сразу три игрока из Санкт-Петербурга – Максим Митрейкин, Мария Тимофеева и Дмитрий Кацадзе – пришли к финишу с 5 очками из 7. По дополнительным показателям они и заняли соответственно первое, второе и третье места.

В соревновании с рейтингом до 1400 победителем стал Степан Реутов из Санкт-Петербурга, набрав 6,5 очков из 7. На втором месте расположился Максим Кобяков, также из Петербурга, с 6 очками. Третье место досталось Александру Нечаеву из Москвы, у которого в активе 5 очков.

