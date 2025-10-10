В Петербурге прошел «Кубок двух столиц» по шахматному рапиду

В Северной столице прошел очередной шахматный турнир "Кубок двух столиц" по быстрым шахматам, собравший вместе 40 молодых любителей этой игры.

Организация этого мероприятия стала возможной благодаря поддержке от Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга.

Для гостей из Москвы была организована уникальная экскурсия в Храм Феодоровской иконы Божией Матери, посвященный 300-летию династии Романовых. После этого ребята смогли принять участие в сеансе одновременной игры с гроссмейстером Евгенией Овод, одной из лучших шахматисток Петербурга, и священником Дмитрием Дмитриевым, представляющим миссионерский отдел Санкт-Петербургской епархии.

Основной турнир состоялся на следующий день в СШОР по шахматам и шашкам.

В соревновании без рейтинга Алисия Заславская из Санкт-Петербурга одержала победу, набрав 6 очков из 7 возможных. Второе место занял Марк Баранов из Москвы с результатом 5,5 очков. Третьим стал петербуржец Артём Екушов, отставший от второго места на пол-очка.

В турнире для шахматистов с рейтингом от 1001 до 1200 сразу три игрока из Санкт-Петербурга – Максим Митрейкин, Мария Тимофеева и Дмитрий Кацадзе – пришли к финишу с 5 очками из 7. По дополнительным показателям они и заняли соответственно первое, второе и третье места.

В соревновании с рейтингом до 1400 победителем стал Степан Реутов из Санкт-Петербурга, набрав 6,5 очков из 7. На втором месте расположился Максим Кобяков, также из Петербурга, с 6 очками. Третье место досталось Александру Нечаеву из Москвы, у которого в активе 5 очков.