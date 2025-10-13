В Янино задержали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с проспекта Луначарского 

12 октября 2025 года в отдел полиции Калининского района обратилась 79-летняя женщина, проживающая по адресу проспект Луначарского, дом 82. Она сообщила о том, что после разговора по телефону с незнакомцем она сняла со своих банковских счетов 350 000 рублей, завернула сумму в черный пакет и передала указанную сумму курьеру.

В тот же день, 12 октября, сотрудниками оперативной службы был задержан 21-летний житель Янино, исполнявший обязанности курьера, возле дома номер 4 по улице Рембранта.

На основе изложенных фактов было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая относится к мошенничеству. Подозреваемый был задержан в соответствии с положениями статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

В настоящее время следственные действия продолжаются, и правоохранительные органы активно работают над раскрытием всех обстоятельств данного преступления.