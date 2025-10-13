На Московском проспекте задержали мужчину, который случайно выстрелил из травмата в баре

Ранним утром, 12 октября около 05 часов 50 минут к полицейским Московского района Петербурга поступило сообщение о произведенном выстреле в баре, расположенном на Московском проспекте, 111.

Сотрудники полиции прибыли на место происшествия и выяснили, что инцидент был вызван ссорой между 25-летним посетителем бара, уроженцем Северо-Кавказского федерального округа, и охранником заведения.

Охранник заметил пистолет, заткнутый за пояс посетителя, и немедленно активировал тревожную кнопку.

При появлении сотрудников Росгвардии посетитель проявил агрессию и уронил травматический пистолет на пол; в результате падения произошел выстрел.

В ходе инцидента никто не пострадал.

Задержанного доставили в отдел полиции, где в отношении него составили административный протокол по статье 20.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации за мелкое хулиганство.

Задержанный помещен в специальный приемник-распределитель.