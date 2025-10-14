ента новостей

В Петербурге поймали задержали подозреваемого в обмане пенсионера с проспекта Маршала Жукова

Опубликовал: Антон78
Telegram
Полицейские задержали подозреваемого в мошенничестве в отношении пенсионера с проспекта Маршала Жукова

19 сентября текущего года в отдел полиции Кировского района Санкт-Петербурга поступило заявление от пожилого гражданина, 78 лет, проживающего в доме номер 72 по проспекту Маршала Жукова. Заявитель сообщил о систематических телефонных звонках с неизвестных номеров. Звонившие, представляясь работниками различных организаций, обманным путем убедили его в необходимости передачи денежных средств курьеру в целях обеспечения их сохранности. В результате противоправных действий пенсионер передал злоумышленникам 900 тысяч рублей.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье 159, часть 3 Уголовного кодекса Российской Федерации, квалифицирующей данные действия как мошенничество в крупном размере.

Благодаря оперативным действиям сотрудников уголовного розыска, проведенным совместно с экипажем ГАИ, по горячим следам был задержан подозреваемый в совершении преступления. Им оказался 24-летний житель Санкт-Петербурга.

Подозреваемый был доставлен в отдел полиции для проведения дальнейших следственных действий и в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации задержан.

Все по теме: Кировский район, мошенничество, пенсионеры
