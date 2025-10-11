В Ленобласти задержали главу администрации Лужского района

В Ленинградской области Следственным комитетом Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении руководителя администрации Лужского муниципального района. Основанием послужили признаки преступления, квалифицируемого по пункту «в» части 5 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации, а именно получение взятки в значительном размере.

По данным следствия, в августе 2024 года подозреваемый, занимая ответственную должность, посредством посредника получил денежное вознаграждение в сумме 1 миллион рублей. Данная сумма расценивается как крупный размер взятки, предоставленной за оказание общего покровительства при заключении контрактов с администрацией района.

В настоящее время чиновник задержан на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. В скором времени ему будет предъявлено официальное обвинение. Следственные органы обратились в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

В отношении лица, выступавшего в роли посредника, возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 3 статьи 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, касающейся посредничества во взяточничестве в крупном размере.

Следователи Следственного управления Следственного комитета России по Ленинградской области, в сотрудничестве с сотрудниками Управления Федеральной службы безопасности России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, при силовой поддержке Специального отряда быстрого реагирования Росгвардии провели обыски в здании администрации Лужского муниципального района и по адресам проживания фигурантов дела.

В рамках расследования проводятся все необходимые следственные действия, направленные на установление полных обстоятельств произошедшего, а также выявление причин и условий, способствовавших совершению преступления. Ведется работа по установлению других эпизодов незаконной деятельности подозреваемого и иных лиц, возможно причастных к совершению преступления.