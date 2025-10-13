В Петербурге поймали стрелка из «Добрыни» у кафе на улице Чекистов

12 октября, около 06 часов 10 в отдел полиции Красносельского района Петербурга поступило сообщение о происшествии со стрельбой возле кафе, расположенного в доме 28 по улице Чекистов.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции выяснили, что у 46-летнего мужчины недалеко от указанного заведения возник конфликт с неизвестным лицом. В результате этого столкновения неизвестный нанес удар в лицо потерпевшему, произвел выстрел в воздух из аэрозольного пистолета и скрылся с места события.

По факту инцидента следственные органы возбудили уголовное дело по части 2 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая предусматривает ответственность за хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия.

В ночь на 13 октября правоохранители задержали 41-летнего безработного жителя района, подозреваемого в совершении данного преступления. У него был изъят аэрозольный пистолет марки «Добрыня».

Задержанный был доставлен в отдел полиции, где в отношении него составлен административный протокол по статье 20.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, предусматривающей ответственность за мелкое хулиганство. После этого подозреваемый помещен в специальный приемник-распределитель.