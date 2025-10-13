В Петербурге задержали участника драки в саду «Сан-Галли»

12 октября около 20 часов 20 минут в отдел полиции Центрального района Петербурга поступило сообщение о драке, происходящей в саду «Сан-Галли» у дома 64 по Лиговскому проспекту с участием нескольких лиц.

На месте инцидента правоохранители задержали одного из подозреваемых в причастности к драке — 18-летнего жителя Шушар.

Задержанного доставили в отдел полиции, где в отношении него составили административный протокол по статье 20.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (мелкое хулиганство).

Подозреваемый помещен в специальный приемник-распределитель.

Полиция проводит проверку обстоятельств, выясняет мотивы конфликта и устанавливает всех участников происшествия.