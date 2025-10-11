ента новостей

Выставка аргентинской художницы Анхелы Копелло «Совершенство»

Выставка аргентинской художницы Анхелы Копелло «Совершенство»

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Эрарта
Музей современного искусства Эрарта представляет выставку аргентинской художницы Анхелы Копелло

Музей современного искусства Эрарта с гордостью представляет выставку работ аргентинской художницы Анхелы Копелло, в творчестве которой природа раскрывается во всем своем величии и многообразии. Ее произведения, наполненные глубокой эмоциональностью и философским смыслом, позволяют зрителю увидеть не только красоту ландшафтов, но и ощутить их мощь и величие. Анхела Копелло обладает уникальной способностью улавливать тонкие связи между отдельными элементами природного пейзажа, а также незримо присутствующую в нем иерархию, которая часто ускользает от нашего внимания.

Работы Копелло, включая диптихи, полиптихи и масштабные картины, создают ощущение бескрайних просторов и природной мощи. Каждый элемент в ее произведениях тщательно продуман и размещен так, чтобы передать зрителю чувство величия живой природы. В своих работах художница стремится показать не только красоту, но и скрытую силу, которая присутствует в каждом пейзаже. Природа в ее интерпретации становится не просто фоном, а живым, дышащим существом, в котором человек оказывается лишь на мгновение, оставляя после себя едва заметные следы.

Анхела Копелло делится своим восхищением возвышенным совершенством живой природы, которое всегда привлекало ее внимание. Ее опыт работы ландшафтным дизайнером оказал значительное влияние на ее художественное восприятие, позволив ей чувствовать сложные взаимосвязи между элементами пейзажа и иерархию, которая существует в природе. Это глубокое понимание отражается в ее работах, где каждый штрих и цвет играют свою роль в создании общего ощущения гармонии и мощи.

Интересно отметить, что концепция возвышенного, которая занимает важное место в западной философии, изначально связана с идеей выхода за пределы обыденного восприятия. Латинское слово "sublimis", от которого происходит это понятие, состоит из приставки "sub", означающей "вплоть до, около", и корня "limes", что переводится как "граница, рубеж". Таким образом, переживание возвышенного требует от зрителя выхода за пределы привычного эстетического восприятия, что позволяет ему столкнуться с чем-то большим, чем он сам.

Философы, начиная с античных времен, сопоставляли возвышенное с прекрасным. Если прекрасное ассоциируется с красотой и гармонией, то возвышенное характеризуется мощью и величием, что может быть как вдохновляющим, так и пугающим. Встреча с возвышенным — это всегда столкновение с чем-то неизвестным, потенциально опасным и разрушительным, что в свою очередь заставляет нас осознать свою собственную бренность и хрупкость.

Французский мыслитель Никола Буало-Депрео в своем "Трактате о возвышенном" (1674) утверждал, что искусство обладает способностью выходить за рамки нашего привычного опыта и удивлять нас. В эпоху романтизма понятие возвышенного стало ассоциироваться с божественным. Современный французский философ Филипп Лаку-Лабарт подчеркивает, что художники-романтики стремились отразить несоизмеримость чувственного и метафизического, будь то высшая идея или Бог. Это стремление к передаче ощущений, выходящих за пределы обычного восприятия, также находит отражение в работах Копелло.

Англо-ирландский публицист XVIII века Эдмунд Бёрк в своих размышлениях о возвышенном утверждал, что наслаждение от восприятия явлений живой природы неразрывно связано с чувством страха и трепета. Это ощущение глубокой связи с природой и ее величием находит отражение в произведениях Анхелы Копелло, где каждый элемент, каждая деталь создает уникальную атмосферу, погружающую зрителя в мир, полный загадок и чудес.

Таким образом, выставка Анхелы Копелло в музее Эрарта — это не просто собрание картин, а целая философская концепция, исследующая взаимосвязь человека и природы, красоту и мощь, возвышенное и прекрасное. Зритель, попадая в этот мир, оказывается перед лицом величия природы, которое одновременно вызывает восхищение и страх, заставляя задуматься о своем месте в этом бескрайнем и величественном пространстве.

