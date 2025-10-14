На улице Пилотов иномарка насмерть сбила 54-летнего пешехода

Вчера поздним вечером, 13 октября около 21 часа 45 минут на улице Пилотов, у дома номер 61, в Московском районе Петербурга, произошел трагический инцидент. 55-летний водитель автомобиля марки «Шкода Октавиа», следуя по направлению к Кирпичной улице, совершил наезд на пешехода.

Согласно предварительным данным, пешеход, мужчина 54 лет, двигался в попутном направлении с транспортным средством по проезжей части, находясь на полосе движения автомобиля.

К сожалению, в результате столкновения пешеход получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался непосредственно на месте происшествия. По данному факту дорожно-транспортного происшествия правоохранительными органами проводится тщательная проверка с целью установления всех обстоятельств и причин случившегося.