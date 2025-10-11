В Петербурге поймали подозреваемого в обмане пенсионерки с проспекта Королева

В полицию Приморского района Петербурга 8 октября, около полуночи, обратилась 67-летняя женщина, проживающая в доме №46, корпус 3 по проспекту Королева. Она заявила о том, что в тот же день стала жертвой мошеннической схемы. Неизвестные лица, позвонив днем, представились сотрудниками службы домофонов и, под предлогом замены оборудования, получили доступ к ее учетной записи на портале Госуслуг.

Впоследствии, другие злоумышленники, выдавая себя за представителей банка, сообщили пенсионерке о якобы оформленной на её имя доверенности на мошенника. Они убедили её в необходимости срочной "защиты денежных средств" путем их "декларирования" и передачи курьеру. Доверившись обманщикам, пожилая женщина передала у подъезда своего дома 2600 евро и 205 000 рублей неизвестному лицу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий был установлен подозреваемый в совершении данного преступления.

10 октября, в дневное время, сотрудники уголовного розыска полиции Приморского района задержали на улице Маршала Новикова 34-летнего мужчину, ранее привлекавшегося к ответственности за умышленную порчу имущества.

Задержание произведено на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. В настоящее время полиция проводит проверку задержанного на предмет его причастности к другим аналогичным преступлениям.