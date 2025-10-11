ента новостей

В трех районах Петербурга с 12 по 15 октября вводятся ограничения движения транспорта
16:03
В Ленобласти задержали главу администрации Лужского района
15:23
В Киришах задержали подозреваемого в поножовщине и изнасиловании
15:17
В Янино двое уголовников бросили петарду и напали на семью в частном доме
15:10
Пенсионерка с Заневского проспекта отдала мошенникам более 26,5 млн рублей
15:06
В Петербурге поймали подозреваемого в обмане пенсионерки с проспекта Королева
11:26
Выставка аргентинской художницы Анхелы Копелло «Совершенство»
11:10
«77 метров допросов»: историк НИУ ВШЭ впервые обнародовал полные материалы о покушении на Петра I
11:08
«О любви» Антона Чехова — новое цифровое издание Языка
19:47
В Петербурге прошел «Кубок двух столиц» по шахматному рапиду
19:45
СШОР по конному спорту и современному пятиборью исполнилось 70 лет
14:33
В Токсовском тоннеле на КАД изменится схема движения
14:17
Пенсинер с улицы Турку отдал мошенникам 4 млн рублей
14:11
Пенсионерка с Московского проспекта отдала мошенникам более 6,7 млн рублей
13:57
В Петербурге поймали пожилого курьера мошенников
13:42
В Отрадном иномарка сбила 16-летнего студента
11:47
В Приморском районе задержали подозреваемого в попытке изнасилования прохожей
11:41
В Петербурге пенсионерка с Ланского шоссе отдала мошенникам более 20 млн рублей
11:37
В Петербурге шестерых дебоширов задержали после драки в метро
11:33
Трое злоумышленников избили и ограбили молодого человека на Муринской дороге
15:50
В ДТП на трассе «Кола» погибла пожилая пассажирка «Жигулей»
15:44
В Ленобласти у «черного копателя» обнаружили гранату, патроны и части оружия
15:36
Легендарный советский мюзикл "Али-Баба и сорок разбойников" в КЗ у Финляндского
15:29
Между развязками с Рябовским и Колтушским шоссе на КАД перекроют две полосы
15:24
В Петербурге задержали "дропа-гастролера" из Тамбовской области
15:14
В Ленобласти задержали подозреваемого в поджоге из ревности
12:26
В Ленобласти пожилой мужчина на «Жигулях» упал в карьер и погиб
11:55
На Пулковском шоссе мужчину расстреляли на глазах у детей
11:43
В Петербурге задержали участников массовой драки на Звенигородской улице
11:32
В Петербурге нетрезвая женщина брызнула из перцового балогчика в лицо подростка
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге поймали подозреваемого в обмане пенсионерки с проспекта Королева

В Петербурге поймали подозреваемого в обмане пенсионерки с проспекта Королева

Полицейские Приморского района задержали подозреваемого в обмане пенсионерки с проспекта Королева

В полицию Приморского района Петербурга 8 октября, около полуночи, обратилась 67-летняя женщина, проживающая в доме №46, корпус 3 по проспекту Королева. Она заявила о том, что в тот же день стала жертвой мошеннической схемы. Неизвестные лица, позвонив днем, представились сотрудниками службы домофонов и, под предлогом замены оборудования, получили доступ к ее учетной записи на портале Госуслуг.

Впоследствии, другие злоумышленники, выдавая себя за представителей банка, сообщили пенсионерке о якобы оформленной на её имя доверенности на мошенника. Они убедили её в необходимости срочной "защиты денежных средств" путем их "декларирования" и передачи курьеру. Доверившись обманщикам, пожилая женщина передала у подъезда своего дома 2600 евро и 205 000 рублей неизвестному лицу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий был установлен подозреваемый в совершении данного преступления.

10 октября, в дневное время, сотрудники уголовного розыска полиции Приморского района задержали на улице Маршала Новикова 34-летнего мужчину, ранее привлекавшегося к ответственности за умышленную порчу имущества.

Задержание произведено на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. В настоящее время полиция проводит проверку задержанного на предмет его причастности к другим аналогичным преступлениям.

