Пенсинер с улицы Турку отдал мошенникам 4 млн рублей

Пенсинер с улицы Турку отдал мошенникам 4 млн рублей

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские разыскивают причастных к обману пожилого петербуржца с улицы Турку

9 октября в правоохранительные органы Калининского района Петербурга поступило заявление от 79-летнего гражданина, проживающего в доме 4 по улице Турку. Он сообщил, что, поверив телефонным уверениям неустановленных лиц о необходимости декларирования личных сбережений, передал курьерам, личность которых не установлена, денежные средства в размере 4 000 000 рублей.

Кроме того, установлено, что на протяжении недели, со второго по седьмое октября, потерпевший, выполняя инструкции злоумышленников, выезжал по указанным адресам и получал от граждан преклонного возраста денежные суммы. Впоследствии эти средства передавались неизвестным лицам. Заявитель полагал, что принимает участие в оперативных мероприятиях, проводимых правоохранительными органами.

Следственным отделом полиции возбуждено уголовное дело по части четвертой статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, квалифицирующей данный инцидент как мошенничество, совершенное в особо крупном размере.

В настоящее время проводятся необходимые оперативно-следственные мероприятия. Принимаются меры, направленные на установление и задержание лиц, причастных к совершению указанного преступления.

Все по теме: Калининский район, мошенничество, пенсионеры
