В трех районах Петербурга с 12 по 15 октября вводятся ограничения движения транспорта

В связи с проведением дорожных работ вводятся ограничения на движение транспорта.

В Колпинском районе Санкт-Петербурга с 12 по 15 октября в поселке Понтонный будет закрыт Зареченский мост, который проходит через реку Большая Ижорка. Это связано с необходимостью проведения ремонта дорожного покрытия моста. Водителям следует заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать заторов и неудобств.

Кроме того, в Курортном районе города также будут временные ограничения на движение. В частности, с 12 октября, начиная с 08:00 и до 13 октября, также в 08:00, будет закрыта улица Мира в Зеленогорске. Данный участок дороги будет закрыт для всех видов транспорта от Выборгского переулка до Торфяной улицы. Это связано с проведением работ по ремонту дорожного покрытия, которые должны улучшить состояние дороги и безопасность движения.

Следующие ограничения будут действовать с 13 октября, начиная с 08:00 и до 14 октября, также в 08:00. На этот раз закрывается улица Красных Курсантов в Зеленогорске, и движение будет ограничено от Зеленогорского шоссе до проспекта Красных Командиров. Данные работы также направлены на улучшение дорожного покрытия и повышение комфорта для водителей и пешеходов.

Затем, с 14 октября в 08:00 до 15 октября в 08:00, движение транспорта будет закрыто на участке улицы Красных Курсантов от дома 17 литера А до Выборгской улицы. Эти временные ограничения вызваны необходимостью проведения ремонтных работ, которые являются частью комплексной программы по улучшению дорожной инфраструктуры в этом районе.

В Невском районе также будут временные ограничения на движение. Так, 12 октября на один день будет закрыт переулок Слепушкина, расположенный в створе Шлиссельбургского проспекта. Водители должны учитывать данную информацию при планировании поездок, чтобы избежать ненужных задержек.

А 13 октября, на один день, будет закрыта Прибрежная улица в районе дома 35 литера А, также в створе Шлиссельбургского проспекта. Это ограничение также связано с проведением дорожных работ.

С 14 по 15 октября будет закрыта Прибрежная улица в створе Шлиссельбургского проспекта у дома 24 корпус 1 литера А. Все эти ограничения направлены на улучшение качества дорожного покрытия и повышение безопасности на дорогах.

В связи с вышеописанными изменениями в движении, водителям рекомендуется проявлять особую осторожность на дороге и внимательно следить за информационными щитами, которые будут установлены в местах проведения работ. Это поможет избежать неприятных ситуаций и сэкономить время в пути. Будьте внимательны и планируйте свои поездки заранее, учитывая возможные изменения в маршрутах.