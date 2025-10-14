ента новостей

16:20
Санкт-Петербургский театр «Рок-опера» представляет легендарную рок-оперу «Иисус Христос — суперзвезда»
14:28
Беглов принял участие в Божественной литургии в Покровском храме
14:23
Свердловскую набережную открыли после капитального ремонта
14:19
На улице Пилотов иномарка насмерть сбила 54-летнего пешехода
14:15
В Петербурге поймали задержали подозреваемого в обмане пенсионера с проспекта Маршала Жукова
14:11
На Митрофаньевском шоссе конфликт при покупке автозапчастей закончилась стрельбой
14:06
У метро «Ладожская» мужчине распылили в лицо содержимое газового баллончика
22:16
В Эрмитаже состоялась торжественная церемония вручения ордена Жукова Северо-Западному округу Росгвардии
14:14
В ресторане на Чернышевского задержали двоих мужчин с оружием
14:08
В Янино задержали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с проспекта Луначарского 
14:04
На трассе «Вологда-Тихвин-Новая Ладога» в лобовом ДТП с «Газелью» погиб водитель иномарки
14:00
В Петербурге задержали участников массовой драки на улице Шевченко
13:56
В Петербурге задержали участника драки в саду «Сан-Галли»
13:52
На Московском проспекте задержали мужчину, который случайно выстрелил из травмата в баре
13:43
В Петербурге поймали стрелка из «Добрыни» у кафе на улице Чекистов
13:39
В Ленобласти задержали хозяина лошади, травмировавшей пенсионерку
13:21
Во Мге мотоциклист погиб врезавшись в дерево
16:10
В трех районах Петербурга с 12 по 15 октября вводятся ограничения движения транспорта
16:03
В Ленобласти задержали главу администрации Лужского района
15:23
В Киришах задержали подозреваемого в поножовщине и изнасиловании
15:17
В Янино двое уголовников бросили петарду и напали на семью в частном доме
15:10
Пенсионерка с Заневского проспекта отдала мошенникам более 26,5 млн рублей
15:06
В Петербурге поймали подозреваемого в обмане пенсионерки с проспекта Королева
11:26
Выставка аргентинской художницы Анхелы Копелло «Совершенство»
11:10
«77 метров допросов»: историк НИУ ВШЭ впервые обнародовал полные материалы о покушении на Петра I
11:08
«О любви» Антона Чехова — новое цифровое издание Языка
19:47
В Петербурге прошел «Кубок двух столиц» по шахматному рапиду
19:45
СШОР по конному спорту и современному пятиборью исполнилось 70 лет
14:33
В Токсовском тоннеле на КАД изменится схема движения
14:17
Пенсинер с улицы Турку отдал мошенникам 4 млн рублей
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Беглов принял участие в Божественной литургии в Покровском храме

Беглов принял участие в Божественной литургии в Покровском храме

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Администрация Петербурга
В праздник Покрова губернатор Александр Беглов принял участие в богослужении в возрождаемом Покровском храме на Боровой улице

В день празднования Покрова Пресвятой Богородицы, который отмечается 14 октября, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов принял участие в Божественной литургии, проходившей в Покровском храме, расположенном на Боровой улице. Литургию возглавил Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, что придало этому событию особую значимость и торжественность.

Покров Пресвятой Богородицы является одним из величайших праздников Русской Православной Церкви и имеет глубокие корни в православной традиции. Для храма на Боровой улице этот день особенно важен, так как он является престольным праздником, когда верующие собираются, чтобы отдать должное Божией Матери и вспомнить о ее покровительстве.

Губернатор Беглов, выступая перед собравшимися, отметил, что история возрождаемого храма Покрова Пресвятой Богородицы символизирует торжество веры над забвением и упадком. Он подчеркнул, что этот храм, освященный более ста лет назад, когда-то был одним из духовных центров столицы Российской Империи. Однако в годы гонений на Церковь он разделил судьбу множества других храмов в стране, претерпев осквернение и разрушение. Храм лишился своих глав и колокольни, а в течение многих лет использовался не по назначению, что привело к его запустению и упадку.

Тем не менее, благодаря усилиям Церкви и активной поддержке городских властей, святыня была возвращена к жизни. Губернатор с гордостью отметил, что сегодня мы можем видеть восстановленные фасады храма и сияющие купола, которые вновь радуют глаз верующих. Однако впереди еще много работы, включая восстановление внутреннего убранства храма и росписей, что требует времени и усилий.

В своем обращении Александр Беглов также поздравил священнослужителей и прихожан с праздником Покрова Пресвятой Богородицы, пожелав им крепости духа, мирного настроения и благодатной помощи Божией в их делах и начинаниях. Это событие стало не только праздником духовного обновления, но и символом единства общины, стремящейся к восстановлению исторической и культурной памяти о своих корнях.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

10-08-2023, 15:57
В храме Смоленской иконы Божией Матери на Васильевском острове прошло праздничное богослужение
6-10-2012, 17:26
На Васильевском острове отмечается 250-летие храма Благовещения Пресвятой Богородицы
3-09-2023, 16:56
В Петербурге у Храма Успения Пресвятой Богородицы на Малоохтинском проспекте прошла акция памяти, посвящённая годовщине трагических событий в Беслане.
6-02-2024, 13:39
В храме Смоленской иконы Божией Матери прошло праздничное богослужение в день памяти святой блаженной Ксении Петербургской
25-06-2025, 10:27
Храм иконы Божией Матери «Милующая» станет духовным центром защитников Отечества
4-11-2022, 13:13
В Петербурге прошло богослужение в честь Казанской иконы Божией Матери

Происшествия на дорогах

Вчера, 14:19
На улице Пилотов иномарка насмерть сбила 54-летнего пешехода
13-10-2025, 14:04
На трассе «Вологда-Тихвин-Новая Ладога» в лобовом ДТП с «Газелью» погиб водитель иномарки
13-10-2025, 13:21
Во Мге мотоциклист погиб врезавшись в дерево
10-10-2025, 13:42
В Отрадном иномарка сбила 16-летнего студента
Наверх