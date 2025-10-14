Беглов принял участие в Божественной литургии в Покровском храме

В день празднования Покрова Пресвятой Богородицы, который отмечается 14 октября, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов принял участие в Божественной литургии, проходившей в Покровском храме, расположенном на Боровой улице. Литургию возглавил Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, что придало этому событию особую значимость и торжественность.

Покров Пресвятой Богородицы является одним из величайших праздников Русской Православной Церкви и имеет глубокие корни в православной традиции. Для храма на Боровой улице этот день особенно важен, так как он является престольным праздником, когда верующие собираются, чтобы отдать должное Божией Матери и вспомнить о ее покровительстве.

Губернатор Беглов, выступая перед собравшимися, отметил, что история возрождаемого храма Покрова Пресвятой Богородицы символизирует торжество веры над забвением и упадком. Он подчеркнул, что этот храм, освященный более ста лет назад, когда-то был одним из духовных центров столицы Российской Империи. Однако в годы гонений на Церковь он разделил судьбу множества других храмов в стране, претерпев осквернение и разрушение. Храм лишился своих глав и колокольни, а в течение многих лет использовался не по назначению, что привело к его запустению и упадку.

Тем не менее, благодаря усилиям Церкви и активной поддержке городских властей, святыня была возвращена к жизни. Губернатор с гордостью отметил, что сегодня мы можем видеть восстановленные фасады храма и сияющие купола, которые вновь радуют глаз верующих. Однако впереди еще много работы, включая восстановление внутреннего убранства храма и росписей, что требует времени и усилий.

В своем обращении Александр Беглов также поздравил священнослужителей и прихожан с праздником Покрова Пресвятой Богородицы, пожелав им крепости духа, мирного настроения и благодатной помощи Божией в их делах и начинаниях. Это событие стало не только праздником духовного обновления, но и символом единства общины, стремящейся к восстановлению исторической и культурной памяти о своих корнях.