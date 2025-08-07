Петербургский гроссмейстер Максим Матлаков в 4-м туре «Qounaev Cup – 2025» в Алматы победил Артура Давтяна и догнал в турнирной таблице Алексея Гребнева

В Алматы продолжается «Qounaev Cup – 2025», где полпредами шахматного Петербурга являются Максим Матлаков и Алексей Гоганов. Обладатель четвёртого по величине рейтинга ФИДЕ на турнире Матлаков в 4-м туре реализовал белый цвет в партии с международным мастером из Армении Артуром Давтяном. У Матлакова – 3 очка и промежуточное 9-е место. По правилам «швейцарки» следующим соперником Матлакова стал IM Кришна Рохит из Индии, у которого тоже 3 очка.

Начавший турнир с победы Алексей Гоганов сделал уже третью ничью подряд: в этом туре гроссмейстер из города на Неве разошёлся миром с Артином Ашрафом из Ирана. Гоганов набрал 2,5 очка и даже не входит в первую двадцатку. В следующем туре Гоганов белыми сыграет вничью с белорусом Максимом Царуком – победителем «Мемориала Корчного» в 2023 году.

«Питерец.ру» следит и за другими россиянами, приехавшими в Алматы для участия в «Qounaev Cup». Гроссмейстер Алексей Гребнев в 4-м туре не сумел чёрными победить Азамата Утегалиева, набрал 3 очка и вместе с Матлаковым преследует лидера – Адитью Миттала (3,5 очка).

Петербурженка Елизавета Дорохина в «челленджер»-турнире ничьими набрала 2 очка за 4 тура и занимает 46-е место. У Даяны Насыбуллиной – 1,5 очка и 57-е место.