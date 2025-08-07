ента новостей

22:54
На трассе «Кола» в ДТП с участием рейсового автобуса и грузовика пострадали пять человек
22:53
Петербургский гроссмейстер Максим Матлаков в 4-м туре «Qounaev Cup – 2025» в Алматы победил Артура Давтяна и догнал в турнирной таблице Алексея Гребнева
22:13
Российский теннисист Карен Хачанов одолел фаворита турнира в Торонто Александра Зверева и сыграет в финале с Беном Шелтоном
13:15
В Петербурге изменится режим работы вестибюля станции метро «Василеостровская»
11:24
В Петербурге задержан 16-летний "дроп", забравший деньги у пенсионерки с проспекта Луначарского
11:20
В Петербурге оперативно поймали 18-летнего курьера мошеннилов
11:15
На Полюстровском проспекте иномарка сбила мужчину
10:59
В Петербурге поймали курьера мошенников, забравшего деньги у пенсионера из Шушар
10:55
В Мурино конфликт из-за парковки закончился применением перцового баллончика
10:24
Врач с пациентом подрались в травмпункте на Камышовой улице
10:15
В Петербурге задержан студент из Конго по подозрению в мошенничестве
09:31
В Красном Селе каршеринг насмерть сбил женщину на остановке
09:27
В Китае появился новый опасный вирус
09:06
Петербуржцам предрекают зарплату в 156 тысяч
08:55
В Петербурге бизнес увядает: закрытий больше, чем открытий
08:42
Петербург в авангарде: город объявляет войну ожирению
23:28
Четвёртая попытка Виталия Кравцова покорить НХЛ: экс-форвард челябинского «Трактора» подписал контракт с «Ванкувер Кэнакс»
22:52
Петербургские шахматисты Матлаков и Гоганов вничью завершили свои партии в 3-м туре «Qounaev Cup – 2025» в Алматы, а в число лидеров входит набравший 2,5 очка россиянин Гребнев
20:38
В Петербурге лучшим врачам и медработникам увеличили размер премий
20:32
В Петербурге начали тестирование нового электробуса
20:22
На трассе «Кола» на полтора месяца ограничат движение транспорта на путепроводе
19:16
Российский теннисист Карен Хачанов пробился в полуфинал турнира в Торонто, а вот Андрей Рублёв свой четвертьфинал проиграл
15:45
На развязке КАД с Шафировским проспектом полностью перекроют съезд
13:39
Во Всеволожск ищут поджигателя иномарки и электросамокат
13:34
В Ленобласти задержали сожителей, подозреваемых в убийстве знакомого
13:20
В Петербурге задержан подозреваемый в избиении пожилой женщины
13:17
В Петербурге задержали 85-летнюю "дропа" мошенников
13:11
На улице Ярослава Гашека неадекват в ресторане «Ростикс» угрожал персоналу ножом и гранатой
12:39
Пенсионерка с Северного проспекта отдала мошенникам около 7,5 млн рублей
12:06
В Петербурге задержали слесаря за распространение детской порнографии
Петербургский гроссмейстер Максим Матлаков в 4-м туре «Qounaev Cup – 2025» в Алматы победил Артура Давтяна и догнал в турнирной таблице Алексея Гребнева

Опубликовал: Пётр Балякин
Фото:
aeroflotopen.ru
Матлаков и Гребнев набрали по 3 очка, а единоличным лидером турнира стал индиец Адитья Миттал, у которого 3,5 очка.

В Алматы продолжается «Qounaev Cup – 2025», где полпредами шахматного Петербурга являются Максим Матлаков и Алексей Гоганов. Обладатель четвёртого по величине рейтинга ФИДЕ на турнире Матлаков в 4-м туре реализовал белый цвет в партии с международным мастером из Армении Артуром Давтяном. У Матлакова3 очка и промежуточное 9-е место. По правилам «швейцарки» следующим соперником Матлакова стал IM Кришна Рохит из Индии, у которого тоже 3 очка.

Начавший турнир с победы Алексей Гоганов сделал уже третью ничью подряд: в этом туре гроссмейстер из города на Неве разошёлся миром с Артином Ашрафом из Ирана. Гоганов набрал 2,5 очка и даже не входит в первую двадцатку. В следующем туре Гоганов белыми сыграет вничью с белорусом Максимом Царуком – победителем «Мемориала Корчного» в 2023 году.

«Питерец.ру» следит и за другими россиянами, приехавшими в Алматы для участия в «Qounaev Cup». Гроссмейстер Алексей Гребнев в 4-м туре не сумел чёрными победить Азамата Утегалиева, набрал 3 очка и вместе с Матлаковым преследует лидера – Адитью Миттала (3,5 очка).

Петербурженка Елизавета Дорохина в «челленджер»-турнире ничьими набрала 2 очка за 4 тура и занимает 46-е место. У Даяны Насыбуллиной – 1,5 очка и 57-е место.

