СШОР по конному спорту и современному пятиборью исполнилось 70 лет

СШОР по конному спорту и современному пятиборью исполнилось 70 лет

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Telegram
СШОР по конному спорту и современному пятиборью Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга исполнилось 70 лет

Сегодня, 10 октября, петербургская СШОР по конному спорту и современному пятиборью отметила свой 70-летний юбилей!

Вообще, история началась в октябре 1955 года, когда при спортивной школе молодежи Спорткомитета Ленинграда открыли секцию конного спорта. Обосновались тогда в малом манеже бывшего Николаевского юнкерского училища на Лермонтовском, 54.

В 1971 году секция выросла в Школу высшего спортивного мастерства, а уже в 1984 году стала Специализированной детско-юношеской школой олимпийского резерва по конному спорту и пятиборью.

В 1978 году школа переехала в бывший манеж и конюшни Лейб-гвардии Семеновского полка на улице Марата, 86.

Правда, в 1987 году комплекс закрыли на реконструкцию, и учебный процесс временно перенесли на летнюю базу в поселок Колтуши, где он и продолжается до сих пор.

Сейчас в школе занимаются 511 спортсменов, начиная с 8 лет, по программам от начального уровня до высшего спортивного мастерства.

Среди известных выпускников – двукратный олимпийский чемпион по конному спорту Иван Кизимов, участник Олимпиады Юрий Смыслов и призер чемпионатов мира по пятиборью Герман Юферов, а также множество других знаменитых спортсменов.

Накануне, в "Доме спорта" при "Государственном музее спорта Санкт-Петербурга" торжественно наградили тренеров и сотрудников СШОР.

В церемонии участвовала заместитель председателя Комитета по физической культуре и спорту Елена Павлова, которая зачитала приветственное слово от губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

В обращении было отмечено, что школа успешно развивает спорт и готовит спортсменов высокого уровня с самого дня основания.

Тренеру Юрию Игнатьеву вручили благодарность от Министра спорта России. Почетные грамоты и благодарности Комитета получили коневод Вероника Васильева, тренеры Юлия Смородина, Екатерина Орешкина и Лариса Букатар, а также ветеринары Любовь Чачина и Ольга Низовцева.

