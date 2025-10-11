В Киришах задержали подозреваемого в поножовщине и изнасиловании

В Киришском районе Ленинградской области 9 октября в правоохранительные органы поступило сообщение об инциденте, произошедшем в квартире дома номер 3 на Молодежном бульваре в городе Кириши. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили 50-летнего владельца квартиры с колото-резаной раной в области живота. Пострадавший был экстренно госпитализирован бригадой скорой помощи, однако, несмотря на усилия врачей, скончался в отделении реанимации спустя 24 часа.

В рамках оперативных мероприятий, проведенных в поселке Пчевжа Киришского района области, по месту жительства на Советской улице был задержан 39-летний мужчина, подозреваемый в совершении данного преступления.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по статье 111, части 2 Уголовного кодекса Российской Федерации (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего). Подозреваемый был задержан в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Предварительное расследование, проведенное сотрудниками полиции, установило, что накануне происшествия владелец квартиры, его 48-летняя супруга и задержанный распивали спиртные напитки. В ходе застолья между хозяином квартиры и гостем возникла конфликтная ситуация, которая переросла в физическое столкновение. В ходе потасовки гость нанес хозяину квартиры ножевое ранение, а затем, воспользовавшись беспомощным состоянием раненого, изнасиловал его супругу.

Материалы дела переданы в следственные органы Следственного комитета России для принятия процессуального решения.