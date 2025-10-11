ента новостей

16:10
В трех районах Петербурга с 12 по 15 октября вводятся ограничения движения транспорта
16:03
В Ленобласти задержали главу администрации Лужского района
15:23
В Киришах задержали подозреваемого в поножовщине и изнасиловании
15:17
В Янино двое уголовников бросили петарду и напали на семью в частном доме
15:10
Пенсионерка с Заневского проспекта отдала мошенникам более 26,5 млн рублей
15:06
В Петербурге поймали подозреваемого в обмане пенсионерки с проспекта Королева
11:26
Выставка аргентинской художницы Анхелы Копелло «Совершенство»
11:10
«77 метров допросов»: историк НИУ ВШЭ впервые обнародовал полные материалы о покушении на Петра I
11:08
«О любви» Антона Чехова — новое цифровое издание Языка
19:47
В Петербурге прошел «Кубок двух столиц» по шахматному рапиду
19:45
СШОР по конному спорту и современному пятиборью исполнилось 70 лет
14:33
В Токсовском тоннеле на КАД изменится схема движения
14:17
Пенсинер с улицы Турку отдал мошенникам 4 млн рублей
14:11
Пенсионерка с Московского проспекта отдала мошенникам более 6,7 млн рублей
13:57
В Петербурге поймали пожилого курьера мошенников
13:42
В Отрадном иномарка сбила 16-летнего студента
11:47
В Приморском районе задержали подозреваемого в попытке изнасилования прохожей
11:41
В Петербурге пенсионерка с Ланского шоссе отдала мошенникам более 20 млн рублей
11:37
В Петербурге шестерых дебоширов задержали после драки в метро
11:33
Трое злоумышленников избили и ограбили молодого человека на Муринской дороге
15:50
В ДТП на трассе «Кола» погибла пожилая пассажирка «Жигулей»
15:44
В Ленобласти у «черного копателя» обнаружили гранату, патроны и части оружия
15:36
Легендарный советский мюзикл "Али-Баба и сорок разбойников" в КЗ у Финляндского
15:29
Между развязками с Рябовским и Колтушским шоссе на КАД перекроют две полосы
15:24
В Петербурге задержали "дропа-гастролера" из Тамбовской области
15:14
В Ленобласти задержали подозреваемого в поджоге из ревности
12:26
В Ленобласти пожилой мужчина на «Жигулях» упал в карьер и погиб
11:55
На Пулковском шоссе мужчину расстреляли на глазах у детей
11:43
В Петербурге задержали участников массовой драки на Звенигородской улице
11:32
В Петербурге нетрезвая женщина брызнула из перцового балогчика в лицо подростка
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Киришах задержали подозреваемого в поножовщине и изнасиловании

В Киришах задержали подозреваемого в поножовщине и изнасиловании

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские задержали подозреваемого в поножовщине и изнасиловании на Молодежном бульваре в Киришах

В Киришском районе Ленинградской области 9 октября в правоохранительные органы поступило сообщение об инциденте, произошедшем в квартире дома номер 3 на Молодежном бульваре в городе Кириши. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили 50-летнего владельца квартиры с колото-резаной раной в области живота. Пострадавший был экстренно госпитализирован бригадой скорой помощи, однако, несмотря на усилия врачей, скончался в отделении реанимации спустя 24 часа.

В рамках оперативных мероприятий, проведенных в поселке Пчевжа Киришского района области, по месту жительства на Советской улице был задержан 39-летний мужчина, подозреваемый в совершении данного преступления.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по статье 111, части 2 Уголовного кодекса Российской Федерации (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего). Подозреваемый был задержан в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Предварительное расследование, проведенное сотрудниками полиции, установило, что накануне происшествия владелец квартиры, его 48-летняя супруга и задержанный распивали спиртные напитки. В ходе застолья между хозяином квартиры и гостем возникла конфликтная ситуация, которая переросла в физическое столкновение. В ходе потасовки гость нанес хозяину квартиры ножевое ранение, а затем, воспользовавшись беспомощным состоянием раненого, изнасиловал его супругу.

Материалы дела переданы в следственные органы Следственного комитета России для принятия процессуального решения.

Все по теме: Ленобласть, Киришский район, ножевое ранение, изнасилование
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

19-05-2025, 13:41
В Луге задержали подозреваемого в убийстве в квартире на улице Урицкого
1-12-2023, 12:22
В Павловске ссора во время застолья закончилась поножовщиной
15-07-2025, 10:30
В Ленобласти задержали работника коровника, подозреваемого в поножовщине
27-05-2025, 12:12
В Гатчине задержали подозреваемого в поножовщине в деревне Дубицы
15-12-2023, 10:50
В Петербурге задержан подозреваемый в поножовщине на улице Подвойского
15-05-2025, 14:12
В Выборге задержали подозреваемого в поножовщине

Происшествия на дорогах

Вчера, 13:42
В Отрадном иномарка сбила 16-летнего студента
9-10-2025, 15:50
В ДТП на трассе «Кола» погибла пожилая пассажирка «Жигулей»
9-10-2025, 12:26
В Ленобласти пожилой мужчина на «Жигулях» упал в карьер и погиб
7-10-2025, 13:40
В Тихвинском районе 54-летний мотоциклист погиб, вылетев в кювет
Наверх