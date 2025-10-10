ента новостей

В Отрадном иномарка сбила 16-летнего студента

Полицейские возбудили уголовное дело по факту ДТП в городе Отрадное, в котором тяжело пострадал подросток

9 октября в 14 часов 55 минут в городе Отрадное, возле дома номер 34 по Набережной улице, произошел дорожно-транспортный инцидент. 24-летний водитель, находившийся за рулем автомобиля марки «Хендай Солярис», осуществлял движение со стороны населенного пункта Павлово-на-Неве в направлении Санкт-Петербурга. В процессе движения он совершил столкновение с шестнадцатилетним пешеходом, являющимся студентом первого курса техникума.

Подросток пересекал проезжую часть в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. В результате удара пешеход был отброшен и столкнулся с автомобилем «ГАЗ», под управлением 42-летнего водителя, двигавшимся во встречном направлении.

Вследствие данного ДТП несовершеннолетний получил серьезные травмы и был госпитализирован в тяжелом состоянии.

В связи с данным происшествием было возбуждено уголовное дело в соответствии со статьей 264.1, частью 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Водитель автомобиля «Хендай Солярис» был задержан на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

