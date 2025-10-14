Свердловскую набережную открыли после капитального ремонта

В преддверии важного праздника – Дня работников дорожного хозяйства, который отмечается в нашей стране, губернатор Санкт-Петербурга, Александр Беглов, 14 октября провел инспекцию Свердловской набережной, которая недавно прошла капитальный ремонт. В ходе своего визита он открыл эту обновлённую набережную для пешеходов, что, безусловно, стало приятным событием для местных жителей. «Свердловскую набережную ждали с нетерпением жители двух районов – Калининского и Красногвардейского. Особенно это касается спортсменов, которые активно используют эту территорию для своих тренировок, будь то велосипедисты, бегуны или просто любители активного отдыха на свежем воздухе. Специалисты провели масштабные работы по благоустройству более двух километров набережной, и это потребовало интенсивного труда. Важно отметить, что работы были выполнены в установленные сроки, и строителям стоит отдать должное – они справились с задачей, учитывая сложность самой набережной», – отметил губернатор Беглов.

Исторически Свердловская набережная имеет богатую историю. С 1887 года по 1925 год она носила название Полюстровской. В те времена здесь располагался курорт, где били железистые ключи. Однако курорт сгорел, и его так и не восстановили. Вместо этого на этом месте были построены два завода – Ленинградский металлический завод и «Красный выборжец». На протяжении многих лет набережная подвергалась обрушениям из-за сильного течения и слабых грунтов. Лишь в 60-х годах прошлого века набережная была обустроена гранитом, что значительно улучшило её состояние.

Работы по капитальному ремонту набережной проводились на всём её протяжении – от улицы Ватутина до Малоохтинского моста. Петербургские мастера переустроили инженерные сети, обеспечили водонепроницаемость грунта и изменили систему водоотведения с тротуара. Гранитные элементы набережной были тщательно отремонтированы и очищены, а также выполнена расшивка швов, что значительно улучшило внешний вид и долговечность конструкции. Дорожники также обновили тротуарное покрытие, сделав его более безопасным и комфортным для пешеходов.

После завершения всех работ на Свердловской набережной было проведено восстановление благоустройства. В ответ на просьбы горожан в створе Пискаревского проспекта был обустроен новый спуск, что позволило создать единое целое между верхним и нижним уровнями набережной. Это особенно важно для людей с колясками, маломобильных граждан и велосипедистов, для которых были установлены удобные пандусы, обеспечивающие комфортный и безопасный переход между уровнями.

Капитально отремонтированная Свердловская набережная является частью более масштабной работы по обновлению дорожной инфраструктуры и искусственных сооружений в городе. В этом году в городскую программу ремонта было включено 90 объектов, среди которых ключевым является Невский проспект. Кроме того, приводятся в порядок 45 искусственных сооружений, таких как мосты, путепроводы и набережные, общей площадью более 138 тысяч квадратных метров. Среди них можно выделить три разводных моста, расположенных в центре города, а также мосты, находящиеся в пределах Невского проспекта.

Таким образом, обновление Свердловской набережной не только улучшает качество жизни горожан, но и вносит значительный вклад в развитие городской инфраструктуры. Это событие стало важным шагом к созданию комфортной городской среды, где жители и гости города смогут наслаждаться активным отдыхом и проводить время на свежем воздухе. Свердловская набережная, благодаря проведённым работам, теперь станет ещё более привлекательным местом для прогулок и спортивных занятий, что, безусловно, положительно скажется на здоровье и благополучии петербуржцев.