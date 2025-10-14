ента новостей

Санкт-Петербургский театр «Рок-опера» представляет легендарную рок-оперу «Иисус Христос — суперзвезда»
14:28
Беглов принял участие в Божественной литургии в Покровском храме
14:23
Свердловскую набережную открыли после капитального ремонта
14:19
На улице Пилотов иномарка насмерть сбила 54-летнего пешехода
14:15
В Петербурге поймали задержали подозреваемого в обмане пенсионера с проспекта Маршала Жукова
14:11
На Митрофаньевском шоссе конфликт при покупке автозапчастей закончилась стрельбой
14:06
У метро «Ладожская» мужчине распылили в лицо содержимое газового баллончика
22:16
В Эрмитаже состоялась торжественная церемония вручения ордена Жукова Северо-Западному округу Росгвардии
14:14
В ресторане на Чернышевского задержали двоих мужчин с оружием
14:08
В Янино задержали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с проспекта Луначарского 
14:04
На трассе «Вологда-Тихвин-Новая Ладога» в лобовом ДТП с «Газелью» погиб водитель иномарки
14:00
В Петербурге задержали участников массовой драки на улице Шевченко
13:56
В Петербурге задержали участника драки в саду «Сан-Галли»
13:52
На Московском проспекте задержали мужчину, который случайно выстрелил из травмата в баре
13:43
В Петербурге поймали стрелка из «Добрыни» у кафе на улице Чекистов
13:39
В Ленобласти задержали хозяина лошади, травмировавшей пенсионерку
13:21
Во Мге мотоциклист погиб врезавшись в дерево
16:10
В трех районах Петербурга с 12 по 15 октября вводятся ограничения движения транспорта
16:03
В Ленобласти задержали главу администрации Лужского района
15:23
В Киришах задержали подозреваемого в поножовщине и изнасиловании
15:17
В Янино двое уголовников бросили петарду и напали на семью в частном доме
15:10
Пенсионерка с Заневского проспекта отдала мошенникам более 26,5 млн рублей
15:06
В Петербурге поймали подозреваемого в обмане пенсионерки с проспекта Королева
11:26
Выставка аргентинской художницы Анхелы Копелло «Совершенство»
11:10
«77 метров допросов»: историк НИУ ВШЭ впервые обнародовал полные материалы о покушении на Петра I
11:08
«О любви» Антона Чехова — новое цифровое издание Языка
19:47
В Петербурге прошел «Кубок двух столиц» по шахматному рапиду
19:45
СШОР по конному спорту и современному пятиборью исполнилось 70 лет
14:33
В Токсовском тоннеле на КАД изменится схема движения
14:17
Пенсинер с улицы Турку отдал мошенникам 4 млн рублей
Санкт-Петербургский театр «Рок-опера» представляет легендарную рок-оперу «Иисус Христос — суперзвезда»

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Яндекс
12 ноября театр «Рок-опера» представляет легендарную рок-оперу Э.Л.Уэббера и Т.Райса «Иисус Христос — суперзвезда»

Одно из наиболее известных произведений жанра «рок-опера», не нуждающееся не только в рекламе, но зачастую даже и в представлении состоится 12 ноября во Дворце искусств Ленинградской области (площадь Стачек, 4). В 1990 году театр «Рок-опера» первым в России осуществил постановку этой оперы. Символично, что премьера спектакля практически совпала с 1000-летием Православной Церкви, а исполнитель роли Христа Владимир Дяденистов получил благословение на роль.

Рок-опера исполняется на русском языке в переводе Григория Кружкова .и Марины Бородицкой. Сценическая редакция произведения отличается от традиционного прочтения рок-оперы, она ближе к Священному Писанию. Отчасти это обусловлено тем, что спектакль с самого начала выпускался под покровительством Православной Церкви, а отчасти и особенностью перевода, ведь несмотря на абсолютную эквиритмичность и, большей частью, полное совпадение русского и оригинального текстов, многие обороты в нём взяты из Евангелия почти дословно! Родившийся из сочетания, казалось бы, несочетающихся жанров спектакль поражает силой воздействия - нередко молодые люди, посмотрев спектакль театра «Рок-опера» приходят в Церковь. Несмотря на абсолютно свободную трактовку авторами оперы Великой книги Нового завета, мы постарались сказать о том, что составляет основную тревогу дней наших: Без любви, без сострадания душа человеческая неизбежно деградирует. Человек перестает быть человеком! К тридцатилетию театра была записана обновленная музыкальная версия.

В спектакле заняты ведущие артисты театра:Вячеслав Ногин, Анна Позднякова, засл.арт. РФ Александр Кавин, Татьяна Ворончихина, Александр Кашапов, Роман Никитин и др.

Музыка — Эндрю Ллойд Уэббер

Либретто — Тим Райс

Русский текст — Григорий Кружков и Марина Бородицкая

Музыкальная редакция — Юрий Маркелов

Обновленная музыкальная версия — Артем Пантелеев

Постановка осуществлена по соглашению с The Really Useful Group Ltd.

Постановка — заслуженный деятель искусств РФ Владимир Подгородинский и Геннадий Абрамов

Балетмейстер — Геннадий Абрамов

Музыкальный руководитель — Анатолий Федченко

Художник-постановщик — Алла Коженкова

12+

