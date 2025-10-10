ента новостей

19:47
В Петербурге прошел «Кубок двух столиц» по шахматному рапиду
19:45
СШОР по конному спорту и современному пятиборью исполнилось 70 лет
14:33
В Токсовском тоннеле на КАД изменится схема движения
14:17
Пенсинер с улицы Турку отдал мошенникам 4 млн рублей
14:11
Пенсионерка с Московского проспекта отдала мошенникам более 6,7 млн рублей
13:57
В Петербурге поймали пожилого курьера мошенников
13:42
В Отрадном иномарка сбила 16-летнего студента
11:47
В Приморском районе задержали подозреваемого в попытке изнасилования прохожей
11:41
В Петербурге пенсионерка с Ланского шоссе отдала мошенникам более 20 млн рублей
11:37
В Петербурге шестерых дебоширов задержали после драки в метро
11:33
Трое злоумышленников избили и ограбили молодого человека на Муринской дороге
15:50
В ДТП на трассе «Кола» погибла пожилая пассажирка «Жигулей»
15:44
В Ленобласти у «черного копателя» обнаружили гранату, патроны и части оружия
15:36
Легендарный советский мюзикл "Али-Баба и сорок разбойников" в КЗ у Финляндского
15:29
Между развязками с Рябовским и Колтушским шоссе на КАД перекроют две полосы
15:24
В Петербурге задержали "дропа-гастролера" из Тамбовской области
15:14
В Ленобласти задержали подозреваемого в поджоге из ревности
12:26
В Ленобласти пожилой мужчина на «Жигулях» упал в карьер и погиб
11:55
На Пулковском шоссе мужчину расстреляли на глазах у детей
11:43
В Петербурге задержали участников массовой драки на Звенигородской улице
11:32
В Петербурге нетрезвая женщина брызнула из перцового балогчика в лицо подростка
19:50
В Петербурге перезахоронят останки 76 бойцов Красной армии, погибших при обороне Ленинграда
19:45
В Приморском районе школьницу задержали за поджог вышки сотовой связи
16:22
На Петергофском шоссе открылся новый многофункциональный стадион
12:25
Александр Беглов обсудил с Александром Новаком петербургскую энергетику
11:42
В центре Петербурга застрелили известного архитектора на глазах у дочери
11:25
В Петербурге задержали женщину, ударвшую ножом знакомую в ходе бытовой ссоры
11:19
Полицейские задержали водителя «Форда», который угрожал пистолетом в ходе дорожного конфликта на Октябрьской набережной
11:12
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с Северного проспекта
11:07
В Невском районе задержали стрелка из пневматики у детской площадки
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Токсовском тоннеле на КАД изменится схема движения

В Токсовском тоннеле на КАД изменится схема движения

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Яндекс
В Токсовском тоннеле на КАД Санкт-Петербурга изменится схема движения автомобильного транспорта

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует об изменении схемы движения на 31-м километре Кольцевой автомобильной дороги (КАД), в Токсовском тоннеле, являющемся частью развязки на пересечении с трассой «Санкт-Петербург — Матокса».

В период с 17 по 31 октября в южном транспортном отсеке Токсовского тоннеля будут проводиться работы по гидроизоляции и устранению протечек в швах. В связи с этим, движение по направлению из Санкт-Петербурга (с Суздальского проспекта и улицы Руставели в сторону посёлка Токсово Всеволожского района Ленинградской области) будет осуществляться с попеременным перекрытием одной полосы. Начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад», Илья Пузыревский, уточнил, что на участке с действующей полосой будет введено ограничение скорости до 40 км/ч.

Для обеспечения безопасности будут установлены временные дорожные знаки, направляющие стрелки с подсветкой, ограждения (водоналивные барьеры и конусы), а также световая сигнализация (сигнальные фонари).

Общая протяжённость Токсовского тоннеля составляет 560 метров по оси.

Все по теме: КАД
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

11-11-2024, 16:29
Работы в Токсовском тоннеле на КАД продлеваются до 5 декабря
14-10-2024, 19:52
В Токсовском тоннеле на КАД Петербурга изменится схема движения автомобильного транспорта
10-04-2024, 15:10
В Токсовском тоннеле на КАД Санкт-Петербурга изменится схема движения автомобильного транспорта
26-05-2021, 11:40
В Токсовском тоннеле на КАД Санкт-Петербурга изменится схема движения автомобильного транспорта
8-10-2020, 16:16
В Токсовском тоннеле на КАД Санкт-Петербурга изменится схема движения автомобильного транспорта
26-11-2020, 12:13
В Токсовском тоннеле на КАД Санкт-Петербурга изменится схема движения автомобильного транспорта

Происшествия на дорогах

Сегодня, 13:42
В Отрадном иномарка сбила 16-летнего студента
Вчера, 15:50
В ДТП на трассе «Кола» погибла пожилая пассажирка «Жигулей»
Вчера, 12:26
В Ленобласти пожилой мужчина на «Жигулях» упал в карьер и погиб
7-10-2025, 13:40
В Тихвинском районе 54-летний мотоциклист погиб, вылетев в кювет
Наверх