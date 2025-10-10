В Токсовском тоннеле на КАД изменится схема движения

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» информирует об изменении схемы движения на 31-м километре Кольцевой автомобильной дороги (КАД), в Токсовском тоннеле, являющемся частью развязки на пересечении с трассой «Санкт-Петербург — Матокса».

В период с 17 по 31 октября в южном транспортном отсеке Токсовского тоннеля будут проводиться работы по гидроизоляции и устранению протечек в швах. В связи с этим, движение по направлению из Санкт-Петербурга (с Суздальского проспекта и улицы Руставели в сторону посёлка Токсово Всеволожского района Ленинградской области) будет осуществляться с попеременным перекрытием одной полосы. Начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад», Илья Пузыревский, уточнил, что на участке с действующей полосой будет введено ограничение скорости до 40 км/ч.

Для обеспечения безопасности будут установлены временные дорожные знаки, направляющие стрелки с подсветкой, ограждения (водоналивные барьеры и конусы), а также световая сигнализация (сигнальные фонари).

Общая протяжённость Токсовского тоннеля составляет 560 метров по оси.