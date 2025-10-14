На Митрофаньевском шоссе конфликт при покупке автозапчастей закончилась стрельбой

13 октября текущего года в отдел полиции Московского района Петербурга поступила информация о возникшем столкновении возле дома номер 18, расположенного на Митрофаньевском шоссе.

Незамедлительно, сотрудники патрульно-постовой службы полиции прибыли на указанное место для выяснения обстоятельств.

В результате оперативных действий, сотрудники правоохранительных органов задержали пятерых граждан мужского пола, возрастом от 33 до 61 года. Задержанные были доставлены в районное отделение полиции для проведения следственных мероприятий и установления деталей инцидента.

Предварительное расследование выявило, что причиной конфликта стал осмотр бывшей в употреблении коробки передач, предложенной к продаже через онлайн-платформу. В процессе осмотра между потенциальными покупателями и продавцом разгорелся спор, к которому присоединились лица, знакомые с обеими сторонами.

Во время эскалации конфликта, один из участников словесной перепалки применил аэрозольное устройство модели «Пионер», произведя выстрел в воздух с целью устрашения. Данное устройство было конфисковано сотрудниками полиции в качестве вещественного доказательства.

В отношении всех участников инцидента были составлены протоколы об административном правонарушении по статье 20.1, части 1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, касающейся мелкого хулиганства. В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего.