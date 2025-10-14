ента новостей

16:20
Санкт-Петербургский театр «Рок-опера» представляет легендарную рок-оперу «Иисус Христос — суперзвезда»
14:28
Беглов принял участие в Божественной литургии в Покровском храме
14:23
Свердловскую набережную открыли после капитального ремонта
14:19
На улице Пилотов иномарка насмерть сбила 54-летнего пешехода
14:15
В Петербурге поймали задержали подозреваемого в обмане пенсионера с проспекта Маршала Жукова
14:11
На Митрофаньевском шоссе конфликт при покупке автозапчастей закончилась стрельбой
14:06
У метро «Ладожская» мужчине распылили в лицо содержимое газового баллончика
22:16
В Эрмитаже состоялась торжественная церемония вручения ордена Жукова Северо-Западному округу Росгвардии
14:14
В ресторане на Чернышевского задержали двоих мужчин с оружием
14:08
В Янино задержали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с проспекта Луначарского 
14:04
На трассе «Вологда-Тихвин-Новая Ладога» в лобовом ДТП с «Газелью» погиб водитель иномарки
14:00
В Петербурге задержали участников массовой драки на улице Шевченко
13:56
В Петербурге задержали участника драки в саду «Сан-Галли»
13:52
На Московском проспекте задержали мужчину, который случайно выстрелил из травмата в баре
13:43
В Петербурге поймали стрелка из «Добрыни» у кафе на улице Чекистов
13:39
В Ленобласти задержали хозяина лошади, травмировавшей пенсионерку
13:21
Во Мге мотоциклист погиб врезавшись в дерево
16:10
В трех районах Петербурга с 12 по 15 октября вводятся ограничения движения транспорта
16:03
В Ленобласти задержали главу администрации Лужского района
15:23
В Киришах задержали подозреваемого в поножовщине и изнасиловании
15:17
В Янино двое уголовников бросили петарду и напали на семью в частном доме
15:10
Пенсионерка с Заневского проспекта отдала мошенникам более 26,5 млн рублей
15:06
В Петербурге поймали подозреваемого в обмане пенсионерки с проспекта Королева
11:26
Выставка аргентинской художницы Анхелы Копелло «Совершенство»
11:10
«77 метров допросов»: историк НИУ ВШЭ впервые обнародовал полные материалы о покушении на Петра I
11:08
«О любви» Антона Чехова — новое цифровое издание Языка
19:47
В Петербурге прошел «Кубок двух столиц» по шахматному рапиду
19:45
СШОР по конному спорту и современному пятиборью исполнилось 70 лет
14:33
В Токсовском тоннеле на КАД изменится схема движения
14:17
Пенсинер с улицы Турку отдал мошенникам 4 млн рублей
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » На Митрофаньевском шоссе конфликт при покупке автозапчастей закончилась стрельбой

На Митрофаньевском шоссе конфликт при покупке автозапчастей закончилась стрельбой

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские задержали участников конфликта с применением аэрозольного пистолета на Митрофаньевском шоссе

13 октября текущего года в отдел полиции Московского района Петербурга поступила информация о возникшем столкновении возле дома номер 18, расположенного на Митрофаньевском шоссе.

Незамедлительно, сотрудники патрульно-постовой службы полиции прибыли на указанное место для выяснения обстоятельств.

В результате оперативных действий, сотрудники правоохранительных органов задержали пятерых граждан мужского пола, возрастом от 33 до 61 года. Задержанные были доставлены в районное отделение полиции для проведения следственных мероприятий и установления деталей инцидента.

Предварительное расследование выявило, что причиной конфликта стал осмотр бывшей в употреблении коробки передач, предложенной к продаже через онлайн-платформу. В процессе осмотра между потенциальными покупателями и продавцом разгорелся спор, к которому присоединились лица, знакомые с обеими сторонами.

Во время эскалации конфликта, один из участников словесной перепалки применил аэрозольное устройство модели «Пионер», произведя выстрел в воздух с целью устрашения. Данное устройство было конфисковано сотрудниками полиции в качестве вещественного доказательства.

В отношении всех участников инцидента были составлены протоколы об административном правонарушении по статье 20.1, части 1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, касающейся мелкого хулиганства. В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего.

Все по теме: Московский район, стрельба
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

15-05-2025, 13:21
На шоссе Революции конфликт троих мужчин закончился стрельбой
6-10-2025, 11:09
На Пискарёвском проспекте дорожный конфликт завершился стрельбой
27-07-2025, 14:43
В Московском районе задержали двоих любителей пострелять из «травмата»
7-07-2025, 11:11
В Петербурге задержали стрелков из газового пистолета на улице Седова
8-07-2025, 12:04
В Приморском районе задержали двоих дебоширов в троллейбусе 
9-10-2025, 11:43
В Петербурге задержали участников массовой драки на Звенигородской улице

Происшествия на дорогах

Вчера, 14:19
На улице Пилотов иномарка насмерть сбила 54-летнего пешехода
13-10-2025, 14:04
На трассе «Вологда-Тихвин-Новая Ладога» в лобовом ДТП с «Газелью» погиб водитель иномарки
13-10-2025, 13:21
Во Мге мотоциклист погиб врезавшись в дерево
10-10-2025, 13:42
В Отрадном иномарка сбила 16-летнего студента
Наверх