Питерец.ру » Происшествия » На трассе «Вологда-Тихвин-Новая Ладога» в лобовом ДТП с «Газелью» погиб водитель иномарки

На трассе «Вологда-Тихвин-Новая Ладога» в лобовом ДТП с «Газелью» погиб водитель иномарки

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Проводится проверка по факту смертельного лобового ДТП на автодороге «Вологда-Тихвин-Новая Ладога» в Волховском районе Ленобласти

Сегодня ранним утром, около 05 часов 40 минут на автомобильной дороге «Вологда-Тихвин-Новая Ладога» в Волховском районе Ленинградской области водитель автомобиля Hyundai Solaris осуществил выезд на встречную полосу движения. Там он столкнулся с транспортным средством Газель, которым управлял 39-летний мужчина.

В результате данного дорожно-транспортного происшествия водитель Hyundai Solaris погиб непосредственно на месте аварии. Водитель Газели и двое его пассажиров получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы с помощью скорой медицинской помощи.

По факту случившегося инцидента правоохранительные органы проводят тщательную проверку для установления всех обстоятельств и причин происшествия.

Все по теме: Ленобласть, Волховский район, ДТП
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Добавьте комментарий
