20:42
Петербургский шахматист Максим Матлаков в 5-м туре «Qounaev Cup» сыграл вничью и занимает 9-е место, а в четвёрку лидеров турнира входит Алексей Гребнев
20:16
Команда Санкт-Петербурга победила сборную Краснодарского края в шахматном финале 6-й летней молодёжной Спартакиады со счётом 3:1
13:35
Концерт Вивальди «Времена года» в Большом итальянском просвете Эрмитажа
13:27
Российский теннисист Карен Хачанов проиграл американцу Бену Шелтону финал турнира в Торонто в трёх сетах
13:04
В Сестрорецке состоится очередной Большой семейный фестиваль
11:59
Выставка «Страна тигра»
11:47
На автостоянке на улице Крыленко мужчину обстреляли из пневматики
11:44
В Петербурге председатель управляющей компании в конфликте с жильцами применил сигнальный пистолет и газовый баллончик
11:25
На развязке КАД с Софийской улицей на полтора месяца перекроют две полосы движения
11:06
В Петербурге на Гребном канале состоялся чемпионат города по гребному спорту
10:28
В Петербурге задержан хулиган, применившего газовый баллончик в рейсовом автобусе
10:27
В Петербурге выросла плата за проезд в городском транспорте
10:24
В Петербурге задержали двоих подозреваемых в краже, грабеже и вымогательстве
10:21
В центре Петербурга конфликт из-за выгула собак закончился стрельбой из «травмата»
10:13
В Петербурге кинокомпании получат субсидии на съемки фильмов
09:56
По факту ДТП с участием грузовика и пассажирского автобуса возбуждено уголовное дело
09:53
Петербург расширяет сеть уличных урн
09:45
Петербургские застройщики готовятся к сокращению штата из-за падения продаж
22:54
На трассе «Кола» в ДТП с участием рейсового автобуса и грузовика пострадали пять человек
22:53
Петербургский гроссмейстер Максим Матлаков в 4-м туре «Qounaev Cup – 2025» в Алматы победил Артура Давтяна и догнал в турнирной таблице Алексея Гребнева
22:13
Российский теннисист Карен Хачанов одолел фаворита турнира в Торонто Александра Зверева и сыграет в финале с Беном Шелтоном
13:15
В Петербурге изменится режим работы вестибюля станции метро «Василеостровская»
11:24
В Петербурге задержан 16-летний "дроп", забравший деньги у пенсионерки с проспекта Луначарского
11:20
В Петербурге оперативно поймали 18-летнего курьера мошеннилов
11:15
На Полюстровском проспекте иномарка сбила мужчину
10:59
В Петербурге поймали курьера мошенников, забравшего деньги у пенсионера из Шушар
10:55
В Мурино конфликт из-за парковки закончился применением перцового баллончика
10:24
Врач с пациентом подрались в травмпункте на Камышовой улице
10:15
В Петербурге задержан студент из Конго по подозрению в мошенничестве
09:31
В Красном Селе каршеринг насмерть сбил женщину на остановке
Пётр Балякин
kazchess.kz
А вот петербуржец Алексей Гоганов в этом туре проиграл и опустился на 35-е место.

Регресс результатов петербургского гроссмейстера Алексея Гоганова на продолжающемся в Алматы турнире «Qounaev Cup – 2025» виден невооружённым глазом. Стартовав с победы, Гоганов затем сделал три ничьи подряд, а в 5-м туре проиграл белыми Максиму Царуку из Белоруссии. Набрав 2,5 очка, Гоганов занимает 35-е место (те же 2,5 очка набрали россияне Эрдэм Хубукшанов и Иван Елецкий).
Дела Максима Матлакова идут лучше: обладатель четвёртого рейтинга турнира в этом туре чёрными сыграл вничью с международным мастером Кришной Рохитом из Индии. У Матлакова – 3,5 очка и 9-е место по коэффициенту (набравший те же 3,5 очка Царук расположился на седьмой строчке турнирной таблицы).
Алексей Гребнев на «Qounaev Cup» чередовал победы и ничьи. В 5-м туре тольяттинский гроссмейстер переиграл международного мастера из Казахстана Данияла Сапенова и набрал 4 очка. Этот результат позволил Гребневу войти в квартет лидеров вместе с рейтинг-фаворитом турнира Амином Бассемом (Египет), сверстником Гребнева из Индии IM Шармой Аюшем и ещё одним представителем родины шахмат Адитьей Митталом.
«Питерец.ру» знает, что в следующем туре Матлаков белыми сыграет с Сапармуратом Атабаевым, а соперником Гоганова будет IM Адитья Дингра.
