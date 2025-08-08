Петербургский шахматист Максим Матлаков в 5-м туре «Qounaev Cup» сыграл вничью и занимает 9-е место, а в четвёрку лидеров турнира входит Алексей Гребнев

Петербургский гроссмейстер Максим Матлаков в 4-м туре «Qounaev Cup – 2025» в Алматы победил Артура Давтяна и догнал в турнирной таблице Алексея Гребнева

Петербургские шахматисты Матлаков и Гоганов вничью завершили свои партии в 3-м туре «Qounaev Cup – 2025» в Алматы, а в число лидеров входит набравший 2,5 очка россиянин Гребнев

Петербургские шахматисты Максим Матлаков и Алексей Гоганов набрали по 1,5 очка после 2-го тура «Qounaev Cup – 2025» в Алматы

Российский шахматист Алексей Гребнев после победы в 7-м туре «Oskemen Open» в Казахстане догнал лидирующего Рихарда Раппорта, а петербуржец Алексей Гоганов занимает 15-е место

Петербургский гроссмейстер Максим Матлаков с ничьей стартовал на шахматном турнире «Qounaev Cup – 2025» в Алматы

Петербургский гроссмейстер Сергей Лобанов проиграл международному мастеру из Индии в 8-м туре «Oskemen Open» в Казахстане, а тольяттинец Алексей Гребнев входит в квартет лидеров