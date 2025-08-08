Петербургский шахматист Максим Матлаков в 5-м туре «Qounaev Cup» сыграл вничью и занимает 9-е место, а в четвёрку лидеров турнира входит Алексей Гребнев

Регресс результатов петербургского гроссмейстера Алексея Гоганова на продолжающемся в Алматы турнире «Qounaev Cup – 2025» виден невооружённым глазом. Стартовав с победы, Гоганов затем сделал три ничьи подряд, а в 5-м туре проиграл белыми Максиму Царуку из Белоруссии. Набрав 2,5 очка, Гоганов занимает 35-е место (те же 2,5 очка набрали россияне Эрдэм Хубукшанов и Иван Елецкий).
Дела Максима Матлакова идут лучше: обладатель четвёртого рейтинга турнира в этом туре чёрными сыграл вничью с международным мастером Кришной Рохитом из Индии. У Матлакова – 3,5 очка и 9-е место по коэффициенту (набравший те же 3,5 очка Царук расположился на седьмой строчке турнирной таблицы).
Алексей Гребнев на «Qounaev Cup» чередовал победы и ничьи. В 5-м туре тольяттинский гроссмейстер переиграл международного мастера из Казахстана Данияла Сапенова и набрал 4 очка. Этот результат позволил Гребневу войти в квартет лидеров вместе с рейтинг-фаворитом турнира Амином Бассемом (Египет), сверстником Гребнева из Индии IM Шармой Аюшем и ещё одним представителем родины шахмат Адитьей Митталом.
«Питерец.ру» знает, что в следующем туре Матлаков белыми сыграет с Сапармуратом Атабаевым, а соперником Гоганова будет IM Адитья Дингра.