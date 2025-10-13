Во Мге мотоциклист погиб врезавшись в дерево

Вчера вечером, около 18:40, неподалеку от дома номер 85 по Комсомольскому проспекту, расположенному в поселке Мга Кировского района Ленинградской области, произошла трагическая дорожная авария. Мужчина, находясь за рулем мотоцикла марки "Ява", не сумел удержать контроль над транспортным средством, в результате чего мотоцикл покинул проезжую часть, съехал в придорожный кювет и совершил столкновение с деревом.

К сожалению, мотоциклист, не использовавший защитный шлем и специальную экипировку, получил несовместимые с жизнью травмы и скончался непосредственно на месте происшествия.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов занимаются установлением личности погибшего.

По данному факту дорожно-транспортного происшествия полицией инициировано проведение всесторонней проверки для выяснения всех обстоятельств и причин, приведших к трагедии.