Во Мге мотоциклист погиб врезавшись в дерево

Во Мге мотоциклист погиб врезавшись в дерево

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские проводят проверку по факту смертельной аварии с мотоциклистом во Мге

Вчера вечером, около 18:40, неподалеку от дома номер 85 по Комсомольскому проспекту, расположенному в поселке Мга Кировского района Ленинградской области, произошла трагическая дорожная авария. Мужчина, находясь за рулем мотоцикла марки "Ява", не сумел удержать контроль над транспортным средством, в результате чего мотоцикл покинул проезжую часть, съехал в придорожный кювет и совершил столкновение с деревом.

К сожалению, мотоциклист, не использовавший защитный шлем и специальную экипировку, получил несовместимые с жизнью травмы и скончался непосредственно на месте происшествия.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов занимаются установлением личности погибшего.

По данному факту дорожно-транспортного происшествия полицией инициировано проведение всесторонней проверки для выяснения всех обстоятельств и причин, приведших к трагедии.

Все по теме: Ленобласть, Кировский район ЛО, ДТП, мотоциклы
