В Янино двое уголовников бросили петарду и напали на семью в частном доме

В ночь на 10 октября в дежурную часть полиции Всеволожского района Ленинградской области поступило сообщение от жительницы поселка Янино. Она сообщила о том, что на территорию ее частного домовладения по улице Генерала Антонова неизвестные лица совершили хулиганские действия, бросив взрывчатый предмет, а затем совершили нападение на ее родственников.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов установили, что около 00:45 двое злоумышленников бросили петарду на территорию частного участка. Находившиеся в доме супруг и зять заявительницы вышли за пределы двора с целью выяснить причины произошедшего и сделать замечание нарушителям. В ответ хулиганы применили электрошокер и нанесли телесные повреждения бейсбольной битой зятю потерпевшей. В ситуацию вмешались родственники нападавших, которые распылили содержимое газового баллончика в сторону пострадавших, после чего скрылись в одном из домов по Виноградной улице.

Прибывшая бригада скорой медицинской помощи зафиксировала у 23-летнего пострадавшего травму головы и ушибы, после чего он был госпитализирован в медицинское учреждение. Его состояние оценивается как удовлетворительное.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали двоих подозреваемых в совершении данного преступления. Ими оказались 23-летний житель Санкт-Петербурга, проживающий на улице Маршала Казакова, и его 25-летний знакомый из Янино.

Оба задержанных ранее привлекались к уголовной ответственности, при этом младший из них имеет восемь судимостей за кражи и грабежи. В ходе обыска изъята бейсбольная бита.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде задержания на основании статьи 91 УПК РФ.