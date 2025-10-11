ента новостей

16:10
В трех районах Петербурга с 12 по 15 октября вводятся ограничения движения транспорта
16:03
В Ленобласти задержали главу администрации Лужского района
15:23
В Киришах задержали подозреваемого в поножовщине и изнасиловании
15:17
В Янино двое уголовников бросили петарду и напали на семью в частном доме
15:10
Пенсионерка с Заневского проспекта отдала мошенникам более 26,5 млн рублей
15:06
В Петербурге поймали подозреваемого в обмане пенсионерки с проспекта Королева
11:26
Выставка аргентинской художницы Анхелы Копелло «Совершенство»
11:10
«77 метров допросов»: историк НИУ ВШЭ впервые обнародовал полные материалы о покушении на Петра I
11:08
«О любви» Антона Чехова — новое цифровое издание Языка
19:47
В Петербурге прошел «Кубок двух столиц» по шахматному рапиду
19:45
СШОР по конному спорту и современному пятиборью исполнилось 70 лет
14:33
В Токсовском тоннеле на КАД изменится схема движения
14:17
Пенсинер с улицы Турку отдал мошенникам 4 млн рублей
14:11
Пенсионерка с Московского проспекта отдала мошенникам более 6,7 млн рублей
13:57
В Петербурге поймали пожилого курьера мошенников
13:42
В Отрадном иномарка сбила 16-летнего студента
11:47
В Приморском районе задержали подозреваемого в попытке изнасилования прохожей
11:41
В Петербурге пенсионерка с Ланского шоссе отдала мошенникам более 20 млн рублей
11:37
В Петербурге шестерых дебоширов задержали после драки в метро
11:33
Трое злоумышленников избили и ограбили молодого человека на Муринской дороге
15:50
В ДТП на трассе «Кола» погибла пожилая пассажирка «Жигулей»
15:44
В Ленобласти у «черного копателя» обнаружили гранату, патроны и части оружия
15:36
Легендарный советский мюзикл "Али-Баба и сорок разбойников" в КЗ у Финляндского
15:29
Между развязками с Рябовским и Колтушским шоссе на КАД перекроют две полосы
15:24
В Петербурге задержали "дропа-гастролера" из Тамбовской области
15:14
В Ленобласти задержали подозреваемого в поджоге из ревности
12:26
В Ленобласти пожилой мужчина на «Жигулях» упал в карьер и погиб
11:55
На Пулковском шоссе мужчину расстреляли на глазах у детей
11:43
В Петербурге задержали участников массовой драки на Звенигородской улице
11:32
В Петербурге нетрезвая женщина брызнула из перцового балогчика в лицо подростка
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Янино двое уголовников бросили петарду и напали на семью в частном доме

В Янино двое уголовников бросили петарду и напали на семью в частном доме

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
В Янино полицейские задержали двоих напавших на семью в частном доме

В ночь на 10 октября в дежурную часть полиции Всеволожского района Ленинградской области поступило сообщение от жительницы поселка Янино. Она сообщила о том, что на территорию ее частного домовладения по улице Генерала Антонова неизвестные лица совершили хулиганские действия, бросив взрывчатый предмет, а затем совершили нападение на ее родственников.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов установили, что около 00:45 двое злоумышленников бросили петарду на территорию частного участка. Находившиеся в доме супруг и зять заявительницы вышли за пределы двора с целью выяснить причины произошедшего и сделать замечание нарушителям. В ответ хулиганы применили электрошокер и нанесли телесные повреждения бейсбольной битой зятю потерпевшей. В ситуацию вмешались родственники нападавших, которые распылили содержимое газового баллончика в сторону пострадавших, после чего скрылись в одном из домов по Виноградной улице.

Прибывшая бригада скорой медицинской помощи зафиксировала у 23-летнего пострадавшего травму головы и ушибы, после чего он был госпитализирован в медицинское учреждение. Его состояние оценивается как удовлетворительное.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали двоих подозреваемых в совершении данного преступления. Ими оказались 23-летний житель Санкт-Петербурга, проживающий на улице Маршала Казакова, и его 25-летний знакомый из Янино.

Оба задержанных ранее привлекались к уголовной ответственности, при этом младший из них имеет восемь судимостей за кражи и грабежи. В ходе обыска изъята бейсбольная бита.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде задержания на основании статьи 91 УПК РФ.

Все по теме: Ленобласть, Всеволожский район, хулиганство, телесные повреждения
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

11-03-2023, 12:03
В Петербурге задержали двоих злоумышленников ограбивших курьера
7-05-2025, 13:07
В Петербурге у компьютерного клуба подростки избили молодого парня и кинули в него петарду
2-10-2025, 12:38
В Петербурге задержали подозреваемых в разбойном нападении на набережной реки Фонтанки
21-08-2025, 12:08
В Петербурге поймали подозреваемого в грабеже на проспекте Косыгина
Вчера, 11:33
Трое злоумышленников избили и ограбили молодого человека на Муринской дороге
16-06-2025, 12:37
На проспекте Ветеранов задержали налетчиков на магазин

Происшествия на дорогах

Вчера, 13:42
В Отрадном иномарка сбила 16-летнего студента
9-10-2025, 15:50
В ДТП на трассе «Кола» погибла пожилая пассажирка «Жигулей»
9-10-2025, 12:26
В Ленобласти пожилой мужчина на «Жигулях» упал в карьер и погиб
7-10-2025, 13:40
В Тихвинском районе 54-летний мотоциклист погиб, вылетев в кювет
Наверх