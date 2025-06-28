Мини-футбольная «Ухта» сломила сопротивление «Газпрома-Югры» в дополнительное время седьмого матча финала и стала чемпионом сезона – 2024/2025

Развязка финальной серии мини-футбольной Суперлиги наступила только в седьмом матче, при этом выяснение отношений затянулось до дополнительного времени. «Питерец.ру» отмечает сложную кадровую ситуацию в «Ухте» перед главным матчем сезона: Емельянов, Лазаревич и Мусин-Пушкин не могли играть из-за дисквалификации, а Прудников находился не в оптимальной форме.

До перерыва шесть сотен зрителей, наблюдавших за игрой с трибун УСК «Ухта» забитых мячей не увидели: в протоколе отмечена лишь жёлтая карточка игрока гостей Карпова. Но на 21-й минуте Хусаинов вывел ухтинцев вперёд с передачи Павлова. Сразу пошёл обоюдоострый футбол: Карпов попал в штангу, а Тейшейра – в перекладину. Матч мог завершиться минимальной победой «Ухты» в основное время, но точный удар Павлова на 38-й минуте (ассистентом стал Шистеров).

Первый гол хозяев в овертайме соорудили Педала и Парадински: Калмахелидзе ворота «Газпрома-Югры» не сумел. Затем забил вратарь хозяев Гуитта, он же не позволил забить Павлову и превратить 3:1 в 3:2. После фола Шистерова Педала со стандарта установил итоговый счёт – 4:1 в пользу «Ухты», ставшей чемпионом Суперлиги в сезоне – 2024/2025.

Бронзовым призёром стали мини-футбольные «коммунисты».







